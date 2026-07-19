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Por primera vez en la historia del Mundial, Messi y Yamal baten un récord impresionante

L. Messi
L. Yamal
España vs Argentina
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EE. UU.

A Leo y a su sucesor les espera una noche histórica

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al campeón, sino que marcará un hecho histórico: el cruce de dos generaciones separadas por más de dos décadas.


Lionel Messi, de 39 años, se medirá a Lamine Yamal, de 19, con una diferencia de 20 años y 19 días.


Según Opta, es la primera final con titulares separados por más de 20 años, un símbolo del relevo generacional.

World Cup
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Argentina
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Para Messi son los últimos partidos con Argentina y busca su segundo título consecutivo.

Enfrente estará Lamine Yamal, quien apenas inicia su sueño. La joven promesa, vista por muchos como el sucesor de Messi en el Barcelona, aspira a ser el jugador más joven en llevar a España al título y a confirmar su estatus de estrella.

Además, ambos surgieron de la cantera de La Masía y lucen un estilo ofensivo basado en la habilidad, lo que convierte la final en un duelo entre un pasado que no quiere irse y un futuro que ya toca la puerta.

La experiencia de Messi, forjada en más de dos décadas, frente a la audacia de Yamal, ya deslumbrante a su edad, promete una final inolvidable donde se cruzan el mejor de su generación y el candidato a liderar la siguiente.

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