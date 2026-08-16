El Inter Miami sufrió una dura derrota por cuatro goles a uno ante el líder de la liga, el Nashville, en el partido disputado el sábado, en el que la estrella argentina Lionel Messi falló su tercer penalti consecutivo, dejando a su equipo con la tercera derrota seguida.

Messi desperdició la oportunidad de igualar el marcador para el Inter Miami a un gol por bando en el minuto veintitrés, cuando el guardameta del Nashville, Brian Schwake, detuvo su disparo por el ángulo inferior derecho, y Sergio Reguilón mandó el rechace a la red, pero el gol fue anulado por la entrada de los jugadores al área antes de la ejecución tras la revisión del videoarbitraje.

Según las estadísticas de la cadena "ESPN", es la primera vez desde 2014 que Messi falla tres penaltis consecutivos.

El capitán de Argentina ya había desperdiciado dos intentos con su selección durante la fase final del Mundial este verano, el primero ante Austria en la fase de grupos, y el segundo ante Egipto en los octavos de final.

Este penalti fallado es el primero de Messi en la Major League Soccer desde el trece de septiembre de 2025.

El Inter Miami logró remontar el marcador tras el gol de ventaja del Nashville, obra de Andy Najar en el minuto diecisiete en el estadio Geodis Park, cuando Messi envió un pase decisivo a Telasco Segovia, que exhibió una excelente habilidad individual antes de disparar a la red durante el tiempo añadido de la primera mitad.

El Nashville impuso su dominio absoluto al inicio de la segunda mitad, cuando el exganador del premio al mejor jugador de la MLS, Hany Mukhtar, marcó dos goles, entre los que se intercaló un ingenioso tanto de tacón del delantero Sam Surridge.

Los signos de gran frustración se hicieron evidentes en Messi, que protestó con fuerza al árbitro del partido por la existencia de una falta a su favor durante la construcción de la jugada del tercer gol de Surridge, lo que le valió una tarjeta amarilla.

La desafortunada actuación de Messi se confirmó durante el tiempo añadido de la segunda mitad, después de que ambos postes le negaran el gol en una misma jugada, y cuando consiguió introducir el balón en la red, el gol fue anulado por fuera de juego.

El propio Inter Miami provocó el cuarto y decisivo gol, después de que su portero Rocco Ríos Novo resbalara y quedara atrapado fuera de su área, lo que permitió que el balón largo enviado por el portero del Nashville, Schwake, llegara a Hany Mukhtar, que se marchó en velocidad e introdujo el balón con facilidad en la portería vacía.

El campeón de la Leagues Cup de la temporada pasada llegaba al partido tras seis enfrentamientos sin derrota en la liga, sabedor de que la victoria lo habría llevado a la cima de la Conferencia Este y de la clasificación general del Supporters' Shield, superando al Nashville, pero este último amplió la diferencia a cinco puntos cuando restan quince partidos para el final de la temporada regular.

El Inter Miami había perdido sus dos últimos partidos en la Leagues Cup entre la MLS y la liga mexicana, despidiéndose de la competición en la fase de grupos antes de las rondas eliminatorias, si bien esas dos derrotas se produjeron con la ausencia de Messi y del delantero Luis Suárez en el once titular.

Messi regresó al once titular el sábado por primera vez desde la muerte de su padre Jorge hace una semana, tras su ausencia en la derrota ante el Monterrey y su entrada como suplente en la derrota del miércoles ante el León, mientras que Luis Suárez se perdió por completo la Leagues Cup por la sanción derivada de los incidentes del partido de la final del año pasado.

El Inter Miami buscará volver a la senda de la victoria cuando visite al Philadelphia Union el próximo miércoles.