Por primera vez en 11 años: oficial, Ronaldinho en la plantilla de su nuevo club

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Tras más de una década alejado de los terrenos de juego, Ronaldinho se prepara para reaparecer en un partido oficial, en un movimiento sorpresa que devuelve a la estrella brasileña al ambiente de la competición pese a tener 46 años, y que abre un nuevo capítulo en su trayectoria futbolística.

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El equipo italiano del Ravenna anunció su once titular para el partido ante el Forlì en la Serie C, previsto para la tarde de este domingo, en el que apareció el nombre de Ronaldinho entre los titulares en su primera aparición competitiva en más de 11 años.

La estrella brasileña, de 46 años, se había retirado del fútbol en 2015, tras su última experiencia profesional con el Fluminense brasileño, antes de regresar a los terrenos de juego de la mano del Ravenna en la tercera categoría italiana.

Quedó confirmada la participación de Ronaldinho como titular en el enfrentamiento ante el Forlì, donde vestirá la camiseta número 10, y se espera que comience el encuentro en la banda izquierda de la línea de ataque dentro del esquema táctico 4-3-3, según confirmó el sitio Football Italia.

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Ronaldinho se había unido al proyecto del Ravenna durante el verano, en un fichaje llamativo que combinaba su papel deportivo con su papel inversor en el equipo, con la promesa de disputar al menos un partido competitivo con la camiseta del club. El entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, dijo antes del partido que el jugador brasileño participaría desde el inicio, señalando que el equipo suele apoyarse en tres delanteros y que Ronaldinho será uno de los integrantes de ese tridente.

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Mandorlini añadió que la duración de la participación del Balón de Oro de 2005 se determinará consultándolo con él durante el partido, en alusión a que el regreso llega tras un largo periodo de alejamiento de las competiciones oficiales.

Próximos partidos RAV Serie C 11:30 FOR

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El once titular del Ravenna lo componen: Venturi en la portería; Donati, Zaro, Esposito y Bané en la línea defensiva; después Lonardi, Vinícius y Doukha en el centro; mientras que encabezan la línea ofensiva Da Pozzo, Rabbi y Ronaldinho.

El enfrentamiento tiene carácter de derbi local entre el Ravenna y el Forlì, y llega en la decimocuarta jornada de la Serie C italiana, en medio de un amplio interés por el regreso de una de las más destacadas estrellas del fútbol mundial a los terrenos de juego. Ronaldinho busca, a través de esta participación, marcar el gol número 300 de su carrera, en una escena excepcional que combina la nostalgia por su talento clásico y la experiencia poco habitual a esta edad avanzada.

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