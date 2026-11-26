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Por primera vez desde que se dictó el fallo, el Gobierno marroquí ha roto su silencio para poner fin a todas las interpretaciones e interrogantes que han rodeado el caso de la final de la Copa África Marruecos 2025. Una respuesta oficial, serena y clara, con un único mensaje: Marruecos respeta la ley y respeta a las instituciones deportivas internacionales, sea cual sea la decisión.

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Samir Belfkih, ministro de Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad y portavoz del Gobierno marroquí, afirmó que el Ejecutivo respeta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que confirma la victoria de la selección senegalesa en la Copa África Marruecos 2025.

Esta declaración constituye la primera postura oficial del Gobierno marroquí sobre la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, tras el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol en relación con el litigio vinculado a la final de la última edición del torneo continental.

El portavoz del Gobierno, según recogió la emisora marroquí «Radio Mars», subrayó el respeto a la decisión emitida por el organismo deportivo internacional competente, una postura que refleja cómo ha encarado el Gobierno marroquí el fallo que ha zanjado la disputa jurídica sobre el resultado de la final del torneo.

La respuesta del Gobierno viene a confirmar que Marruecos, que organizó el torneo con gran éxito y recibió amplios elogios por su organización, sus estadios y su afición, aborda el asunto con responsabilidad y antepone el respeto a la ley a cualquier otra consideración, lejos de cualquier arrebato o escalada.

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Belfkih también elogió el gran trabajo que realiza la Real Federación Marroquí de Fútbol (la federación nacional) y los esfuerzos constantes en las selecciones nacionales, y expresó su respeto por la labor continuada y la independencia de la federación en la gestión de las selecciones nacionales.

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Añadió que el hecho de que la selección nacional ocupara puestos destacados, y el posterior cambio en la clasificación tras el anuncio de la decisión definitiva, no restan valor al trabajo realizado ni a las grandes ambiciones que Marruecos alberga para el futuro de su fútbol.

El portavoz del Gobierno se refirió asimismo al recurso presentado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (la federación nacional) contra la decisión, y aseguró que se trata de una decisión respetable, ya que se enmarca en su derecho legal a defender los intereses del fútbol marroquí, antes de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dijera la última palabra.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo había anunciado la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había considerado que la selección senegalesa se retiró de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0 el pasado 17 de marzo.

En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que conquistó sobre el terreno de juego en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un partido marcado por acontecimientos excepcionales dentro y fuera del campo, que dio que hablar a la afición africana durante largas semanas.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo otorgó oficialmente el título a Senegal el pasado martes, después de admitir el recurso presentado por la federación senegalesa contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado a Marruecos como ganador de la final porque los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego durante varios minutos.

Con esta respuesta oficial, el Gobierno marroquí cierra la puerta a la polémica y deja claro que Marruecos seguirá su camino con confianza, con una organización aún mayor, con selecciones más fuertes y con una ambición inagotable, en busca de un futuro a la altura del fútbol marroquí y de la posición que Marruecos ha alcanzado a nivel continental y mundial.