Por primera vez: Donis responde a los rumores sobre su destitución de la selección saudí

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El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudita, respondió por primera vez a las informaciones que apuntan a la posibilidad de su destitución del banquillo del combinado saudí durante el próximo periodo.

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El periodista saudí Abdulrahman Al Humaidi, presentador del programa "Nadina" en el canal "MBC 1", había asegurado que Dónis abandonaría su cargo como seleccionador de Arabia Saudí con un 99% de probabilidad.

¿Qué dijo Dónis sobre su destitución de la selección de Arabia Saudí?

Dónis respondió a esas informaciones en declaraciones al diario saudí "Al Riyadiya", donde afirmó: "No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección de Arabia Saudí".

Y añadió: "Lo que me importa actualmente es desarrollar a Arabia Saudí y centrarme en el trabajo. Tengo la experiencia suficiente para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí".

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Las declaraciones de Dónis llegaron como prolongación del comunicado emitido por la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí "Al Ijbariya", en el que negaba la posibilidad de destituir al técnico griego y confirmaba su continuidad en el cargo.

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Esta es ya la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Dónis, después de haberlo hecho ya durante el pasado mes de octubre.

¿Por qué la Federación Saudí piensa en destituir a Dónis?

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Algunos informes habían asegurado que la Federación Saudí tiene la intención de contratar al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, para dirigir a Arabia Saudí en la Copa Asiática 2027, en lugar de Dónis.

Esas informaciones provocaron un estado de enfado en la calle futbolística saudí, especialmente ante lo ajustado del tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado de desmentido.

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Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó el debate sobre la posibilidad de destituir a Dónis, dada la amplitud de tiempo disponible antes del torneo.

¿Qué ha logrado Dónis con la selección de Arabia Saudí?

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Cabe recordar que Dónis asumió la dirección de la selección de Arabia Saudí el pasado mes de abril, como sucesor del técnico francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, de la que se despidió en la primera ronda.

La selección de Arabia Saudí empató en el Mundial tanto con Uruguay (1-1) como con Cabo Verde (sin goles), mientras que perdió ante España por cuatro goles a cero, quedando última del grupo octavo con solo dos puntos.

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Pese a ello, el técnico griego logró llevar a Arabia Saudí a conquistar su primer título en 23 años, cuando ganó con él la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, "Golfo 27", el pasado mes de octubre.

Dónis consiguió el título de la mejor manera posible, ya que la selección de Arabia Saudí logró ganar 4 partidos de un total de 5, superó el quinto en la tanda de penaltis y marcó 8 goles, sin que su portería recibiera ningún gol.

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En general, la selección de Arabia Saudí disputó 11 partidos bajo la dirección de Dónis, tanto a nivel oficial como amistoso, en los que logró 5 victorias, frente a 4 empates y dos derrotas, y marcó 13 goles, mientras que su portería recibió 7 goles.