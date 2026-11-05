El veloz tren del Trabzonspor se detuvo en la estación del Friburgo; en la tercera jornada de la Conference League europea, el equipo turco sufrió su primera derrota por 0-1 ante su invitado alemán, un revés que lleva una firma especial, ya que es el primero del entrenador alemán Thomas Reis desde que asumió el cargo.

En su octavo partido al frente del cuerpo técnico, se puso fin a la racha de victorias del Trabzonspor, que se había extendido durante siete encuentros consecutivos, una racha que hizo soñar a la afición del Papara Park con una temporada excepcional, según las estadísticas del sitio turco "61saat".

Durante ese período dorado, Reis logró resultados resonantes en la Superliga turca, entre los más destacados la contundente victoria sobre el Galatasaray por 4-0 en casa, el triunfo ante el Samsunspor por 3-0 a domicilio, luego sobre el Besiktas por 2-0, una emocionante victoria fuera de casa sobre el Çaykur Rizespor por 4-3, y otra ante el Gaziantep por 2-0.

En cuanto a la Conference League europea, el equipo había conseguido el pleno antes del enfrentamiento ante el Friburgo, con la victoria sobre el KuPS Kuopio finlandés por 4-2 en Finlandia, y sobre el Hearts escocés por 2-0 en Escocia, de modo que su casillero se mantiene en 6 puntos tras la derrota.

Pero la derrota ante el Friburgo no fue solo la primera en la competición europea, sino también la primera en la que el Trabzonspor no logra mover las redes bajo el mando de Reis.

Tras haber marcado el equipo 15 goles en 5 partidos de la liga turca, y 6 goles en dos encuentros de la Conference League, su ataque guardó ayuno por completo ante la defensa alemana, deteniéndose así la máquina de goles que no se había detenido desde la llegada del entrenador alemán.