Fede Valverde se ha convertido en la prolongación del entrenador José Mourinho dentro del campo, después de que el jugador uruguayo se transformara en el eslabón sobre el que se apoya el técnico portugués para realizar los ajustes tácticos durante las dos primeras jornadas de Liga.

Según el diario español As, Valverde fue el destinatario de las instrucciones de Mourinho cuando el entrenador quiso realizar ajustes tácticos en el equipo durante los dos partidos, ya que en ambos encuentros se acercó al banquillo para recibir las indicaciones de su técnico y transmitirlas a sus compañeros.

Al participar en una posición más retrasada, el jugador uruguayo pasó a controlarlo todo, desde la defensa y el ataque hasta el liderazgo, y gracias a haber dado una asistencia de gol en dos partidos, Valverde se ha convertido en el pilar sobre el que se puede construir el equilibrio de un equipo que cuenta con una delantera de ensueño.

Mourinho fue muy claro en la rueda de prensa previa al segundo partido de Liga frente a la Real Sociedad, donde dijo: "No quiero que Fede juegue en la banda ni de lateral, lo quiero como centrocampista".

Y eso es precisamente lo que ocurrió, ya que el dueño del dorsal número 8 del Real Madrid se convirtió en un pilar fundamental en la construcción del juego desde atrás, y también asumió, ante la lesión de Tchouaméni, la tarea de asegurar defensivamente al equipo.

Con su participación en el centro del campo junto a Bernardo Silva, la sociedad entre ambos parece una opción capaz de dotar al juego de mayor fluidez y de contener los ataques rivales.

La prolongación de Mourinho

Los dos primeros partidos dejaron claro que las órdenes de Mourinho y sus ajustes tácticos tienen un destinatario concreto, pues en ambos encuentros, tras el gol de Asensio y el segundo gol de Mbappé, Mourinho llamó a Valverde para darle sus instrucciones y que las transmitiera.

Y para un entrenador que interviene tanto durante los partidos, la existencia de este rol resulta fundamental. El técnico portugués eligió al capitán para desempeñar esta tarea, ya que quiere que su capitán asuma las responsabilidades del liderazgo, unas responsabilidades que fueron objeto de críticas por parte de la afición el año pasado.

Y parece que esta nueva tarea, dentro y fuera del campo, dejó una gran huella en el jugador, ya que Valverde apareció en los dos partidos con una personalidad de líder más marcada, con concentración defensiva en su posición como eje del equipo, además de aportar la energía que siempre lo ha caracterizado.

El técnico portugués siempre ha sido conocido por su capacidad de sacar la mejor versión de los centrocampistas, y en el jugador uruguayo tiene a un futbolista ideal para su estilo de juego.

Su capacidad para jugar en todas las posiciones del centro del campo le permite formar sociedad con Bernardo y desempeñar el rol defensivo fundamental, o jugar junto a Tchouaméni o Camavinga y disponer de mayor libertad para moverse de un lado a otro.

Los números lo avalan

Valverde obtuvo en sus dos primeros partidos una valoración media de 8 en la plataforma Flashscore, además de registrar un porcentaje de acierto del 93% y del 97% en el pase durante los dos partidos de Liga.

Además, frente al Espanyol ganó cuatro duelos, completó con éxito tres entradas, y uno de sus disparos desde fuera del área se estrelló en el poste.

Y ante la Real Sociedad, Valverde mostró su versión más completa, tras dar una asistencia de gol, ofrecer dos pases decisivos, disparar un balón a portería, ganar tres duelos y lograr un porcentaje de acierto del 100% en las entradas.

Valverde aporta un poco de todo, como ha acostumbrado desde su llegada a Madrid, ya que es uno de los jugadores favoritos de la afición gracias a su entrega en cada partido, pues el jugador uruguayo encarna la pasión en todos sus detalles.

Y ahora, tras la marcha de Carvajal, Valverde ha heredado el brazalete de capitán, y debe demostrar que aprendió de los grandes capitanes con los que compartió vestuario, y liderar a la nueva generación hacia el éxito, una tarea en la que el entrenador se ha volcado desde su llegada, ya que la presencia de Valverde como jugador importante en el equipo siempre ha acercado al Real Madrid a la conquista de los títulos más importantes.

Mourinho eligió a Valverde para que fuera su prolongación dentro del campo, pues en los dos primeros partidos de Liga el jugador uruguayo se acercó al banquillo tras los goles del Real Madrid para recibir las instrucciones del entrenador. El técnico portugués busca reforzar el rol de liderazgo de su capitán.



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