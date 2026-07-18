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Por orden de Vising, Al-Ittihad retiró la oferta al exjugador de Al-Nassr y Al-Hilal

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«El Decano» intenta reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada

Al-Ittihad ha renunciado al fichaje del exjugador de sus rivales Al-Nassr y Al-Hilal por decisión de su entrenador alemán, Jens Wessing.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el extremo del Al-Ittifaq, Khaled Al-Ghanam, se unirá mañana domingo a la concentración del equipo en Alicante tras fracasar su fichaje por el Al-Ittihad.

Ambos clubes ya habían avanzado en las negociaciones, pero se interrumpieron de forma inesperada.

Según el rotativo, el técnico alemán Jens Wessing rechazó dar su visto bueno al fichaje.

Además, Al-Ittifaq se mantiene firme en su exigencia de 10 millones de dólares por el extremo saudí, lo que ha impedido cerrar el traspaso.

En las próximas horas se definirá si se reanudan las conversaciones o se descarta el fichaje.

El jugador, de 25 años, despertó el interés de varios clubes tras marcar 13 goles la temporada pasada, líder entre los saudíes en la Liga Roshen.

El jugador ha pasado por varios clubes saudíes: Al-Qadisiyah, Al-Nassr, Al-Fateh, Al-Ittifaq y Al-Hilal, donde jugó cedido.

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