El argentino Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, despierta el interés del Real Madrid, que buscará ficharlo durante el próximo mercado de fichajes de verano, mientras los reds comienzan a buscar posibles alternativas.

Mac Allister tiene contrato con el Liverpool hasta 2028, teniendo en cuenta que se incorporó a los reds en 2023 procedente del Brighton.

Según informa la cadena "Sky Alemania", José Mourinho, entrenador del Real Madrid, es uno de los principales defensores de fichar al jugador de 27 años, especialmente impresionado por su fortaleza física y su capacidad en los duelos.

La cadena "ESPN" añadió, citando a la cadena alemana, que no existe ningún plan concreto para renovar el contrato del internacional argentino dentro de la fortaleza de Anfield.

Señaló que el Real Madrid sigue de cerca la situación de Mac Allister, con la previsión de que el Liverpool rechace cualquier oferta por un jugador titular del equipo.

La cadena alemana reveló que el Liverpool tiene "una gran estima" por el centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha y, aunque el jugador de 26 años no es un objetivo principal en la actualidad, esto podría cambiar en el futuro, ya que los reds buscan reforzar la posición de centrocampista.

Tanto Lamine Camara, jugador del Mónaco, como Alex Scott, jugador del Bournemouth, forman parte de la lista reducida de centrocampistas del Liverpool, dos futbolistas cuyos nombres también se han vinculado con clubes como el Chelsea y el Manchester United en los últimos meses.

Nmecha tiene contrato con el Dortmund hasta junio de 2030, tras incorporarse al club en 2023 procedente del Wolfsburgo.



