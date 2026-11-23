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El Real Madrid busca reforzar el músculo de su centro del campo y ha vuelto a poner sus ojos en Felix Nmecha, estrella del Borussia Dortmund.

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Según informa el diario Sport, Felix Nmecha, de 26 años, reúne muchas de las cualidades que el entrenador José Mourinho quiere añadir a su equipo: fuerza, una gran capacidad física para moverse por todo el campo, recuperación de balones y una enorme facilidad para romper líneas en conducción.

De acuerdo con Fussball News, el Real Madrid ha retomado su interés por el internacional alemán con vistas a moverse por él el próximo verano.

No es la primera vez que el nombre de Nmecha aparece en los planes del club blanco. Ya el pasado mes de junio, Sky Sport aseguró que Mourinho estaba especialmente interesado en él y que había preguntado por su situación.

Ahora, Nmecha vuelve a la lista de objetivos del Real Madrid tras un arranque de temporada espectacular. El técnico portugués está convencido de que puede ser la pieza que lleve su proyecto al éxito.

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Una máquina que no deja de correr

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Con 1,90 metros de estatura, Nmecha es uno de los centrocampistas más potentes físicamente de la Bundesliga. Sus números impresionan: esta temporada ha alcanzado una velocidad máxima de 35,21 km/h, una cifra excepcional para un jugador de sus características.

Sin embargo, sería un error reducir sus virtudes a su físico. El alemán, formado en las categorías inferiores del Manchester City y consolidado entre la élite con el Wolfsburgo antes de fichar por el Dortmund, combina una zancada amplia y potente con la calidad técnica necesaria para avanzar con el balón, superar rivales y llegar al área contraria.

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Nmecha no es un organizador al estilo de Toni Kroos, sino que su perfil se acerca más al de Leon Goretzka: un centrocampista de ida y vuelta, capaz de cubrir mucho terreno y de transformar una recuperación defensiva en un ataque para su equipo. Puede jugar como interior o formando parte de un doble pivote, aunque necesita mejorar su regularidad y su colocación defensiva.

Nmecha también ha dado un paso adelante en su faceta goleadora: suma 5 goles en 10 partidos de Bundesliga, después de marcar el tanto de la victoria del Dortmund ante el Borussia Mönchengladbach.

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Una cifra especialmente llamativa para un jugador que desarrolla buena parte de su trabajo lejos del área rival.

La progresión de Nmecha no ha pasado desapercibida para los grandes de Europa. El Manchester United y el Liverpool también siguen sus pasos, mientras que el Dortmund no tiene ninguna intención de facilitar su salida.

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Una operación de 80 millones de euros

El club alemán considera a Nmecha una pieza clave de su proyecto y, según la información publicada, su salida podría costar alrededor de 80 millones de euros. Algunas fuentes incluso elevan la exigencia económica a 100 millones de euros si algún club intenta ficharlo en el mercado de invierno.

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Para Mourinho, Nmecha representa una opción que aportaría al centro del campo fuerza física, movilidad y capacidad para cubrir espacios, en un momento en el que el equipo busca nuevas soluciones y alternativas en esa posición. Su llegada añadiría un jugador de perfil diferente, especialmente útil en los partidos de máxima intensidad y exigencia física.

El Real Madrid ya conoce el precio que tendría que pagar por el jugador y sabe que no estará solo en la carrera por su fichaje. El Borussia Dortmund tiene la sartén por el mango, pero Nmecha ha vuelto a entrar en el radar del club blanco. Mourinho quiere músculo, y el alemán lo tiene de sobra.