A partir del próximo mes de enero, la Federación Internacional de Fútbol Asociación introducirá una modificación en el artículo 17, que regula las cláusulas de rescisión de contratos y la finalización de las relaciones contractuales.

Cuando la modificación entre en vigor, las competiciones deberán adaptar sus contratos a un modelo en el que el valor de la rescisión unilateral de la relación entre el jugador y el club sea razonablemente proporcional a las circunstancias de la operación. El objetivo es que ninguna de las dos partes pueda utilizar una cantidad exagerada como medio para obstaculizar de manera efectiva la salida de un jugador.

El diario Sport señaló que este cambio llega tras el fracaso de varias operaciones debido al elevado valor de las cláusulas de rescisión, o a la negativa de algunos clubes a negociar la salida de un jugador que ha anunciado que no desea continuar en el club, situación que se dio este verano entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

El principal objetivo de esta nueva normativa es tratar de reducir los conflictos entre los clubes y los jugadores en los casos de rescisión de contratos, algo que ocurrió en el asunto conocido como el caso Lassana Diarra.

Los representantes de los jugadores han mostrado su apoyo a este cambio introducido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Hasta ahora, la compensación económica a abonar se evaluaba caso por caso, sin una metodología determinada ni criterios claros sobre el valor exacto, lo que conducía a resultados muy dispares.

Por este motivo, la Federación Internacional decidió modificar el artículo para que sea más transparente, objetivo y previsible, de modo que ambas partes podrán acordar contractualmente el valor de la compensación, garantizando así una reparación total del daño.

La nueva normativa contempla dos supuestos: los contratos que incluyen una cláusula de rescisión y los que no la incluyen. En el caso de los contratos que contienen una cláusula de rescisión, la compensación será la cantidad acordada, salvo que dicha cantidad sea claramente exagerada e injusta.

El supuesto relativo a los contratos que no incluyen una cláusula de rescisión es más complejo, ya que la cantidad se calcula mediante los siguientes criterios: el valor restante del contrato, los salarios pendientes, el valor de los servicios del jugador, la pérdida derivada de su posible traspaso, los costes de su sustitución y cualquier otro perjuicio acreditado. No obstante, en ambos supuestos, el jugador y el club tienen derecho a recibir una compensación equivalente al valor restante del contrato incumplido.

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