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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traducido por

Por orden de Inzaghi: una liga de minitorneos de élite prepara al Al Hilal para el clásico ante el Al Ittihad

S. Inzaghi
Al Hilal
Al Hilal U21
Al Ittihad
Al Ittihad U21
1ª División
Jawwy Elite League U-21
Italia
Arabia Saudí

El "Líder" tiene una cita con una cumbre de fuego contra los "Tigres"

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del primer equipo del Al Hilal, decidió recurrir a jugadores del equipo sub-21 para preparar el esperado clásico ante el Al Ittihad en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal recibirá a su rival, el Al Ittihad, el próximo 10 de octubre en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido cumbre de la octava jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al Hilal comenzó la preparación para el encuentro este martes, tras disfrutar de un largo descanso que se prolongó durante 9 días completos, durante el actual parón internacional.

El Al Hilal regresará a los entrenamientos con la presencia de varios jugadores del equipo sub-21, que participa en la Liga de Élite Joy, con el fin de suplir las numerosas ausencias que sufre actualmente el primer equipo.

Del "Zaeem" están ausentes Mohammed Al Owais, Hassan Tambakti, Metaab Al Harbi, Mohammed Mahzari, Nasser Al Dawsari, Mohammed Kanno y Sultan Mandash, por encontrarse con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Además, están ausentes el marroquí Yassine Bounou, el senegalés Kalidou Koulibaly, el francés Simon Boabre, el neerlandés Crysencio Summerville, el portugués Rúben Neves y el serbio Sergej Milinkovic-Savic, por encontrarse con sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional.

El Al Hilal afronta el clásico ante el Al Ittihad buscando una nueva victoria que le permita mantener el liderato, ya que encabeza la clasificación con 18 puntos, a solo un punto de ventaja sobre el "Amid", que ocupa la segunda posición.

Cabe recordar que el equipo sub-21 del Al Hilal ocupa el cuarto lugar en la Liga de Élite Joy con 10 puntos, cosechados en 3 victorias, un empate y una derrota, a 3 puntos del Al Ittihad, líder de la competición.

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