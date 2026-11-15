Por orden de Alonso: el Chelsea se prepara para hacerse con una estrella del Barcelona

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Jules Koundé no está viviendo una temporada sencilla, después de haber perdido su lugar en el once titular del Barcelona, además de estar ausente desde hace un mes por un esguince de tobillo.

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La progresión en el nivel de Eric García y la irregularidad en el rendimiento de Koundé le afectaron negativamente, ya que su papel fue perdiendo peso de forma gradual en el equipo del entrenador Hansi Flick como consecuencia de ello.

Se espera que el defensa francés abandone la lista de lesionados durante los próximos días, de modo que pueda regresar y ayudar al conjunto catalán.

El diario Sport señaló que Koundé despierta un interés creciente por parte del Chelsea, pese a que el jugador piensa actualmente en cambiar su situación en el Barcelona y recuperar su lugar.

Según informaron medios ingleses, concretamente el portal TeamTalk, el Chelsea sigue muy interesado en el defensa francés.

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El club londinense ya se había interesado por la posibilidad de fichar a Koundé el pasado verano, según reveló recientemente el experto en mercado de fichajes Matteo Moretto, y podría renovar sus intentos de contratarlo durante el próximo mercado invernal.

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De acuerdo con la misma fuente, el Chelsea se prepara ante una posible salida de Malo Gusto, mientras que Koundé cuenta con la gran admiración del entrenador Xabi Alonso.

El defensa francés tiene 28 años y representa una opción con una gran experiencia al máximo nivel, capaz de ayudar a los blues a lograr una mayor solidez defensiva.

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El Chelsea ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Premier League con 16 puntos tras disputar 10 jornadas.

Xabi Alonso valora especialmente la versatilidad de Jules Koundé, que puede jugar como central o como lateral, y su club estaría dispuesto a presentar una buena oferta económica al Barcelona.

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En este contexto, el club catalán tendrá que evaluar la situación, en caso de que el interés del club londinense se convierta en una oferta oficial, y determinar si confía en la capacidad del defensa francés para recuperar su mejor nivel o si acepta su traspaso a otro club.

Por el momento, el Barcelona no cierra la puerta a negociar por Jules Koundé, pero tampoco la abre.

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La dirección deportiva encabezada por Deco trabaja en el estudio del mercado de fichajes, en busca de un central, y no se desprenderá de ningún jugador de la línea defensiva antes de asegurar la contratación de un sustituto adecuado.

Esto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el defensa francés fue uno de los elementos clave del proyecto del entrenador Hansi Flick, especialmente durante su primera temporada con el equipo. En cuanto al propio jugador, tampoco descarta cambiar de aires y abandonar el Barcelona en el próximo periodo.

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De hecho, la información mencionada apunta a que Koundé también despierta el interés de clubes de Arabia Saudí, pero sus representantes dejaron claro que su prioridad absoluta, en caso de abandonar el estadio Spotify Camp Nou, es recalar en la Premier League.

Sea como fuere, la realidad es que las próximas semanas serán decisivas para determinar el futuro de Koundé, y la decisión sobre él dependerá de la cantidad de minutos que vaya a tener y del nivel que ofrezca sobre el terreno de juego.