Por orden de Alonso: el Chelsea planea vender a su cuarteto ofensivo

El Chelsea se prepara para realizar cambios drásticos en su línea ofensiva esta temporada, ya que el técnico Xabi Alonso quiere prescindir de 4 jugadores del frente de ataque de una sola vez.

El Chelsea se verá obligado a intensificar sus esfuerzos para reducir el número de jugadores en los próximos días, ya que el equipo de Xabi Alonso cuenta con una plantilla repleta de futbolistas, y el entrenador español ya ha advertido de la necesidad de realizar cambios drásticos, especialmente en la línea defensiva.

Pero el trabajo no se limita únicamente a la defensa, pues el ataque también necesita cambios importantes en las próximas semanas, con la posible salida de varios jugadores.

La cadena "Foot Mercato", citando a "Sky Sports", informó de que la salida de varios jugadores destacados del Chelsea es inminente.

Se espera que los delanteros Liam Delap y Nicolas Jackson abandonen Stamford Bridge en las próximas dos semanas, ya que ambos jugadores estuvieron ausentes en el partido amistoso disputado ayer sábado ante la Real Sociedad, lo que constituye un indicio adicional de su situación y del deseo del club de encontrarles soluciones rápidas.

El jugador senegalés está vinculado a un traspaso a varios clubes de la Premier League, mientras que el jugador inglés parece ser la primera opción del Como.

La situación de Mykhailo Mudryk también merece seguimiento, pues se espera la cesión del extremo ucraniano, ya que el Chelsea quiere darle más minutos de juego a la vez que libera un espacio en la línea de ataque.

Pero el Chelsea también podría ver la salida de otro jugador, Pedro Neto, que cuenta con un serio interés desde Arabia Saudí, concretamente del Al-Hilal.

El club londinense tendrá ahora que encontrar el equilibrio óptimo entre sus ambiciones económicas y la necesidad de reducir considerablemente el número de jugadores, y con la posible venta de Delap, Jackson, Mudryk y quizás Neto, el Chelsea podría obtener una suma importante de estas operaciones.