El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, dio la sorpresa al dejar fuera a su delantero nigeriano George Ilenikhena en el partido inaugural del equipo en la Roshn League, en favor del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

El Al-Ittihad recibe hoy sábado al Al-Kholood en el estadio Al-Inma de Yeda, en el cierre de los encuentros de la primera jornada de la Roshn League saudí.

Wissing anunció el once titular que disputa el partido, en el que figura el marroquí Youssef En-Nesyri como delantero neto, junto a los extremos, el francés Moussa Diaby y el neerlandés Steven Bergwijn.

Por ello, el técnico alemán decidió excluir por completo a Ilenikhena de la convocatoria del partido, pese a que participó como suplente durante la victoria por 4-1 sobre el Al-Jazira emiratí, el pasado martes, en el playoff clasificatorio para la Liga de Campeones de la AFC élite.

Ilenikhena no fue el único protagonista de la sorpresa, ya que le acompañó el defensa serbio Jan-Carlo Simic, quien también quedó fuera de la convocatoria, pese a haber participado como titular en el pasado partido ante el Al-Jazira.

Wissing devolvió al jugador Ahmed Al-Julaydan a la posición de lateral derecho, en detrimento de Simic, para jugar junto al lateral izquierdo Faris Abdi y a la pareja de centrales Danilo Pereira y Stefan Kell.

En cuanto al centro del campo, no varió respecto al partido ante el Al-Jazira, ya que el técnico alemán alineó como titulares al trío formado por Farha Al-Shamrani, Dion Lopy y Houssem Aouar.

La alineación del Al-Ittihad quedó de la siguiente manera: