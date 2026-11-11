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Harry Kane cree que el Manchester United ficharía a un entrenador fantástico si contratara a Mauricio Pochettino, mientras se espera que Michael Carrick sea destituido durante el parón de selecciones. El capitán de Inglaterra, que trabajó a las órdenes del argentino durante cinco años en el Tottenham, asegura que Pochettino tuvo un gran impacto en su carrera e insiste en que no tiene palabras suficientes para elogiar a su antiguo entrenador.

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El Manchester United prevé sustituir a Carrick por Pochettino

Se espera que el United destituya a Carrick durante el parón internacional tras el peor inicio de su historia en una temporada de la Premier League. El empate 4-4 del domingo en casa ante el Aston Villa lo ha dejado 18.º en la clasificación, con una sola victoria en 10 partidos. Además, quedó eliminado de la Carabao Cup tras perder 3-2 en casa contra el Brighton en septiembre.

El United ya ha alcanzado un principio de acuerdo con Pochettino, que es el seleccionador de Estados Unidos, aunque su contrato incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares (7,4 millones de libras).

Kane destaca la influencia de Pochettino en su carrera

Según ha podido saber Standard Sport, el United ha consultado la disponibilidad de Pochettino, por quien lleva tiempo interesado. Kane trabajó con él durante cinco años en el Tottenham, donde ambos llegaron a una final de la Copa de la Liga y a otra de la Champions League.

Preguntado el miércoles por la posibilidad de que Pochettino llegue a Old Trafford, Kane dijo: «Sí, Mauricio y yo tenemos, obviamente, una relación fantástica. Creo que, como ya he dicho, fue uno de los entrenadores que más influyó en mi carrera y, sin duda, en mi desarrollo. En aquella etapa de mi carrera necesitaba su orientación, y la forma en que me exigía, no solo dentro del campo sino también fuera, me ayudó muchísimo».

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De «jugador de una sola temporada» a hombre récord

Kane marcó 21 goles en la Premier League durante la temporada 2014-15, la de su irrupción a las órdenes de Pochettino, pero se ganó la fama de ser un «jugador de una sola temporada» tras encadenar seis partidos sin marcar al inicio de la siguiente campaña. Atribuye al argentino parte del mérito de haberle ayudado a demostrar que sus críticos se equivocaban y a convertirse en el máximo goleador histórico tanto del Tottenham como de Inglaterra.

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«Es, obviamente, un entrenador fantástico. Ha dirigido a los clubes más grandes del mundo», continuó Kane. «Así que, por mi parte, no tengo más que elogios para él. Habrá que esperar a ver qué pasa. Pero sé que es una gran persona y también un entrenador fantástico».

¿Qué les espera a Pochettino y Kane?

Se espera que Pochettino ya esté al frente del United en su próximo partido de la Premier League, contra el Liverpool el 22 de noviembre.

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Mientras tanto, Kane está a punto de superar a Peter Shilton como el jugador con más partidos disputados con la selección masculina de Inglaterra cuando alcance su 126.ª internacionalidad ante Croacia en la Liga de Naciones, el jueves en Wembley.