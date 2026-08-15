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Abdelmawgood Samir

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Por motivos familiares: nuevo comunicado de la Federación Jordana sobre Badou Zaki

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¿Cuál es la historia?

La Federación Jordana de Fútbol se prepara para presentar al marroquí Badou Zaki como nuevo entrenador de la selección absoluta de Jordania, durante una rueda de prensa que se celebrará el próximo jueves en la sede de la federación, dando así comienzo oficialmente a su etapa con Jordania.

Según la Federación Jordana, la rueda de prensa arrancará a las doce del mediodía con la presencia de los representantes de los medios de comunicación acreditados, donde Zaki será presentado oficialmente, además de repasar los detalles de la próxima etapa y los planes de la selección para los compromisos que le esperan.

La Federación Jordana había anunciado su acuerdo con Zaki para dirigir a la selección durante un año, con la posibilidad de ampliar el contrato de mutuo acuerdo entre ambas partes, en el marco de la preparación para los próximos compromisos, encabezados por la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista en Arabia Saudí.

La presentación del técnico marroquí se había aplazado anteriormente debido a circunstancias familiares urgentes que le impidieron llegar a Jordania en la fecha establecida, antes de que la federación fijara una nueva fecha para celebrar la rueda de prensa y anunciar oficialmente el inicio de la etapa de Zaki con la selección jordana.

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