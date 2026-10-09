Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmó la ausencia de su jugador brasileño Raphinha en el partido de mañana ante el Getafe en LaLiga, así como en el duelo frente al Galatasaray en la Liga de Campeones, debido a las molestias que sufre en su pierna derecha.

El diario Sport publicó las declaraciones de Flick durante la rueda de prensa, en las que confirmó que se tratará con cautela a Raphinha para evitar que el jugador sufra una nueva recaída.

Flick dijo: "La lesión de Raphinha no es grave; aun así, hay que tenerla en cuenta, porque ha sufrido numerosas lesiones y debemos cuidarlo. No estará disponible mañana ni ante el Galatasaray".

El jugador brasileño no se entrenó con el grupo durante la última sesión antes del duelo ante el Getafe. Raphinha saltó al terreno de juego antes que sus compañeros y realizó trabajo individual sin incorporarse a los entrenamientos colectivos.

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Y señaló: "La importancia de Raphinha en la presión; ¿puede tener un impacto su ausencia? Hoy he visto en el entrenamiento algunas cosas buenas en cuanto a la presión. Han presionado bien cuando han perdido el balón, y eso forma parte de nuestra mentalidad".

Y recalcó: "¿Raphinha y seguir un enfoque distinto en sus viajes con Brasil? Todo el mundo desea jugar con la selección de su país. Esa es la mentalidad de Raphinha. Siempre da lo mejor de sí mismo".

En un mensaje indirecto para incomodar a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, Flick explicó: "Tenemos que pensarlo bien, si es necesario que juegue en Australia y que viaje miles de kilómetros. Es algo increíble. Deberían elegir los partidos amistosos, y eso no es posible en Europa debido a la Liga de las Naciones de la UEFA".

Y continuó: "Cuando estaba con la selección alemana, teníamos la opción de ir a Argentina, Brasil y Paraguay, pero eso era porque había dos o 3 partidos amistosos. Ahora se ha vuelto imposible. Es normal".

Y añadió: "Hay una gran presión sobre los jugadores. No tienen partidos para ver a otros jugadores y dar descanso a quienes juegan más minutos. Esa es la situación, y no podemos cambiar los calendarios".

Y agregó: "Me gusta lo que veo cuando sigo a la selección española, tanto en el rendimiento como en la forma de repartir los minutos de juego; la relación entre nosotros es muy buena. España es la mejor selección del mundo, y me gusta verla jugar".

En cuanto a las opciones disponibles para suplir a Raphinha, Flick apuntó a Gabriel Jesus como uno de los candidatos a sustituir a la estrella de la samba en el once titular ante el Getafe.

Flick reveló su intención al decir: "¿Jesus será titular? Esa es la idea, ha mejorado mucho y encaja con nuestro estilo. Está rindiendo muy bien, me gusta y está preparado".