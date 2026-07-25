La directiva del Manchester City decidió actuar de forma anticipada para proteger su proyecto deportivo, después de verse amenazada con la pérdida de una de sus estrellas más importantes, iniciando así una amplia campaña para renovar los contratos de sus jugadores más destacados, ante el temor de que se repita el escenario que impuso el español Rodri durante los últimos meses.

Rodri está a las puertas de fichar por el Real Madrid, tras aprovechar que solo le quedaba una temporada de contrato con el Manchester City y rechazar todos los intentos de renovación, prefiriendo esperar para definir su futuro con el conjunto blanco, que ya ha alcanzado un acuerdo con el jugador sobre las cláusulas de su contrato, mientras continúan las negociaciones con el City en torno al importe del traspaso.

Al parecer, este asunto ha llevado a la directiva del club celeste a cambiar su política, acelerando la ampliación de los contratos de los jugadores que representan el futuro del equipo, para evitar que entren en el último año de sus contratos y den a los clubes rivales la oportunidad de presionarlos.

En este contexto, el Manchester City anunció oficialmente la ampliación del contrato del defensa uzbeko Abdukodir Khusanov por dos temporadas más, con lo que seguirá en el equipo hasta el verano de 2031, en un movimiento que confirma el apego del club a uno de sus defensas jóvenes más destacados.

La ampliación del contrato de Khusanov llegó apenas unos días después de anunciarse la renovación del contrato de la estrella inglesa Phil Foden, considerado uno de los pilares fundamentales del proyecto del City durante los próximos años.

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La directiva del club no tiene intención de detenerse aquí, ya que los informes indican que actualmente trabaja para cerrar las negociaciones de renovación de los contratos del belga Jérémy Doku y del croata Joško Gvardiol, dentro de un plan integral para asegurar el futuro de las principales estrellas del equipo y cerrar la puerta a cualquier intento externo de captarlos.

Estos movimientos confirman que el Manchester City no quiere vivir una nueva crisis similar a la del caso de Rodri, tras darse cuenta de que aplazar las negociaciones de renovación puede dar a los jugadores una poderosa baza de presión y colocar al club en una posición negociadora más difícil frente a los grandes de Europa.