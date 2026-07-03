La selección inglesa retrasó su llegada a Ciudad de México para cambiar su agenda mundialista y evitar que espías observaran sus entrenamientos a puerta cerrada.

Según «The Sun», el técnico Thomas Tuchel teme que sus planes tácticos se filtren, como ocurrió en el «Spygate», que costó la expulsión de un empleado del Southampton en mayo. tras ser sorprendido espiando los entrenamientos del Middlesbrough.

El técnico inglés quiere pulir su plan con total discreción de cara al choque de octavos contra México.

Tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo el miércoles, Tuchel y su equipo decidieron regresar a su base de entrenamiento en Kansas City.

Las instalaciones donde se aloja la selección inglesa cuentan con patrullas y agentes de seguridad para evitar mirones.

Tuchel quiere aprovechar esta seguridad para definir la alineación y la táctica de cara al complicado duelo en el estadio Azteca.

La delegación inglesa llegará a México el viernes, dos días antes del partido.

Antes solían llegar un día antes, el mínimo que permite la FIFA, pero Tuchel prefiere darles más tiempo para adaptarse.

El equipo técnico analiza todos los factores que pueden influir en el encuentro, incluido el posible hostigamiento a la delegación la noche anterior.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol denunció ante la FIFA que la afición mexicana hizo ruido fuera del hotel y evitó que su equipo descansara antes de perder 2-0 en la ronda de 32.

La selección inglesa se prepara para algo similar, pero ya adoptó medidas preventivas.

Según The Athletic, habrá un cordón de seguridad y barreras en las calles aledañas al hotel, cuya ubicación se mantiene en secreto.

La FIFA autoriza estas barreras tras analizar cada solicitud, y ya aprobó la medida para proteger a los ingleses tras los disturbios causados por la afición mexicana contra Ecuador.