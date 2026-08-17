Todd Boehly, propietario del Chelsea, ha entrado en negociaciones para vender su participación en el club de la Premier League.

El inversor estadounidense, junto a su socio empresarial Mark Walter, mantiene negociaciones para vender su participación en el Chelsea al accionista mayoritario Clearlake Capital.

El diario "Financial Times" confirmó que cualquier posible acuerdo ayudaría a resolver la tensión que persiste desde hace tiempo dentro del grupo de propietarios del club.

Boehly y Walter han chocado repetidamente con sus socios en la propiedad, Clearlake y Behdad Eghbali, en torno a la estrategia, desde la adquisición del Chelsea en una operación valorada en 2.500 millones de libras esterlinas en 2022.

La empresa Clearlake posee la mayor participación en el club de Stamford Bridge, con un 61,5 por ciento de las acciones, pero comparte el control con Boehly en su condición de presidente del club.

El informe añadió que ha habido negociaciones intermitentes durante años entre ambas partes, aunque no es seguro que se alcance ningún acuerdo.

Estos movimientos se producen en un momento en el que el imperio comercial de Walter afronta un escrutinio regulatorio.

Las acusaciones apuntan a que las aseguradoras que controla prestaron dinero a partes vinculadas sin revelar la relación con esos préstamos.

Esas aseguradoras se apresuran actualmente a vender sus inversiones filiales o a saldar dichos préstamos.

Walter apenas la semana pasada había aceptado vender el club Los Angeles Lakers al presidente de Disney, Bob Iger, y a Joshua Kushner por más de 9.200 millones de libras esterlinas (12.500 millones de dólares).

Esta operación de venta llegó menos de un año después de que comprara al gigante del baloncesto.

El Chelsea ha gastado más de 2.000 millones de libras esterlinas en fichajes desde la adquisición del club por parte de la empresa estadounidense.

Sin embargo, los resultados del club sobre el terreno de juego han caído, tras finalizar la temporada pasada en el décimo puesto de la liga.

La ausencia de las competiciones europeas provocó un cambio importante en la estrategia de los responsables de fichajes del Chelsea, que sustituyeron la política de comprar jugadores jóvenes por la incorporación de elementos con experiencia, como Danny Welbeck y Jordan Henderson, a la plantilla del entrenador Xabi Alonso esta temporada.