Por la patada de Núñez: ¡Ronaldo vuelve a burlarse del Al Hilal!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, volvió a generar polémica en torno al Al Hilal, después de aparecer en un vídeo que circula por las redes hablando con el delantero uruguayo Darwin Núñez, tras la reclamación de este último de un penalti durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El partido vio caer a Núñez dentro del área del Al Nassr en el minuto 39, tras un roce con uno de los defensas del "Al Alami", por lo que el delantero del Al Diriyah reclamó un penalti, pero el árbitro decidió dar continuidad al juego después de revisar la jugada mediante la tecnología de vídeo, en medio de protestas por la decisión.

Durante la ejecución de uno de los córners, Ronaldo se dirigió a Núñez y entabló con él una conversación al margen sobre la jugada, en una escena que provocó una amplia reacción en las redes sociales, después de que algunos seguidores difundieran una interpretación según la cual el capitán del Al Nassr se burló de que no se señalara el penalti, insinuando que la decisión quizás habría sido distinta si el delantero hubiera vestido la camiseta del Al Hilal en lugar de la del Al Diriyah.

La escena volvió a situar al Al Hilal en el centro de la polémica, especialmente porque Núñez se incorporó al Al Diriyah a préstamo hasta el final de la temporada actual, después de haber sido jugador de las filas del conjunto azul. Esto dotó a la conversación entre la estrella portuguesa y el delantero uruguayo de una dimensión adicional, en medio de la habitual sensibilidad entre las aficiones del Al Nassr y el Al Hilal respecto a las decisiones arbitrales.

Pese a la difusión de la interpretación de la conversación de Ronaldo como una burla hacia el Al Hilal, las palabras que intercambiaron ambos jugadores no quedaron claras de forma concluyente en el vídeo que circula, lo que sitúa el asunto en el terreno de las interpretaciones difundidas, y no como una declaración confirmada del capitán del Al Nassr.

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La jugada arbitral había generado un amplio debate tras el partido, en especial después de que el exárbitro internacional Saad Al Kathiri considerara que Núñez no merecía un penalti, al estimar que la posición de la mano del defensa del Al Nassr no fue determinante, y que la decisión de dar continuidad al juego fue correcta. Así, una sola jugada en el enfrentamiento entre el Al Nassr y el Al Diriyah se convirtió en nuevo material de disputa entre las aficiones de los dos grandes, después de que la polémica arbitral se mezclara con la habitual rivalidad entre el Al Hilal y el Al Nassr.







