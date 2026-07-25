Saif Darwish, jugador del Stal Mielec polaco, está cerca de regresar a la liga jordana por la puerta del Al-Hussein Irbid, durante el actual periodo de fichajes de verano.

Darwish, campeón de la liga jordana con el Al-Hussein Irbid hace dos temporadas, es considerado uno de los talentos más importantes del fútbol jordano en la actualidad.

Darwish se convirtió en el primer jugador jordano en jugar profesionalmente en Polonia, ya que el futbolista de 23 años se incorporó al Stal Mielec polaco el pasado verano en una operación como agente libre, aunque esta temporada fue cedido al Stal Rzeszów, también en la Primera División polaca.

Koooora supo que Darwish recibió ofertas de clubes polacos, además de dos ofertas jordanas del Al-Hussein Irbid y el Al-Faisaly, pero el jugador prefirió regresar a su antiguo club.

Se espera que Darwish firme los contratos de su traspaso al Al-Hussein Irbid en las próximas horas, tras el acuerdo sobre la redacción final del contrato.

El jugador desea regresar a la liga local con el objetivo de captar la atención del nuevo entrenador de la selección jordana, Badou Zaki, en busca de participar en la fase final de la Copa Asiática 2027.

Tadeu Martins, agente de Darwish, declaró a Koooora: «La primera temporada de Saif en Europa fue muy destacada. Es un jugador que posee una energía única dentro del campo, y estoy convencido de que pronto se convertirá en uno de los mejores jugadores de la región de Oriente Medio».

Y añadió: «El propietario del Stal Mielec llegó a un acuerdo con uno de los clubes de la Primera División de Polonia, pero después de enfrentarse a algunos problemas y dejar su cargo, ya no fue posible completar la operación».

Y continuó: «También teníamos otras ofertas sobre la mesa, por lo que debíamos evaluar cuidadosamente la mejor opción para Saif, especialmente en un año previo a la Copa Asiática».

Martins explicó que el regreso a Jordania podría ser beneficioso para el jugador, ya que le daría la oportunidad de jugar junto a posibles jugadores de la selección jordana y permanecer cerca del ambiente del combinado nacional.

Y prosiguió: «Me senté con Saif y hablamos sobre lo que sería mejor para su futuro. Por supuesto, como su agente, me preocupo mucho por su carrera, y él me considera como un hermano mayor. Pero la decisión final siempre es suya».

Martins concluyó sus declaraciones diciendo: «Recibimos una oferta de un club jordano rival, algo que habría podido herir los sentimientos de la afición del Al-Hussein Irbid, pero Darwish se negó a tomar esa decisión por respeto a ellos».