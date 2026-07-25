Saif Darwish, jugador del Stal Mielec polaco, está cerca de regresar a la Liga de Jordania a través de la puerta del Al-Hussein Irbid, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Darwish, campeón de la Liga de Jordania con el Al-Hussein Irbid hace dos temporadas, está considerado uno de los talentos más importantes del fútbol jordano en la actualidad.

Darwish se convirtió en el primer jugador jordano en jugar como profesional en Polonia, cuando el futbolista de 23 años se incorporó al Stal Mielec polaco el pasado verano en una operación a coste cero, aunque esta temporada fue cedido al Stal Rzeszów, también de la Primera División polaca.

Kooora ha sabido que Darwish recibió ofertas de clubes polacos, además de dos ofertas jordanas del Al-Hussein Irbid y del Al-Faisaly, si bien el jugador prefirió regresar a su antiguo club.

Se espera que Darwish firme los contratos de su traspaso al Al-Hussein Irbid en las próximas horas, tras haberse acordado la redacción final del contrato.

El jugador desea volver a la liga local con el objetivo de llamar la atención del nuevo entrenador de la selección de Jordania, Badou Zaki, en su afán de disputar la fase final de la Copa Asiática 2027.

Tadeu Martins, agente de Darwish, declaró a Kooora: «La primera temporada de Saif en Europa fue muy destacada. Es un jugador que posee una energía única dentro del campo, y estoy convencido de que pronto se convertirá en uno de los mejores jugadores de la región de Oriente Medio».

Y añadió: «El propietario del Stal Mielec llegó a un acuerdo con uno de los clubes de la Primera División de Polonia, pero después de que este afrontara algunos problemas y abandonara su cargo, ya no fue posible cerrar la operación».

Continuó: «También teníamos otras ofertas sobre la mesa, por lo que debíamos evaluar con cuidado la mejor opción para Saif, especialmente en un año previo a la Copa Asiática».

Martins explicó que el regreso a Jordania puede ser beneficioso para el jugador, ya que le brindará la oportunidad de jugar junto a posibles jugadores de la selección jordana y mantenerse cerca del entorno del combinado nacional.

Y prosiguió: «Me senté con Saif y hablamos sobre qué sería lo mejor para su futuro. Por supuesto, como su agente, me preocupo mucho por su carrera, y él me considera como un hermano mayor. Pero la decisión final es siempre suya».

Martins concluyó sus declaraciones afirmando: «Recibimos una oferta de un club jordano rival, algo que podría haber herido los sentimientos de la afición del Al-Hussein Irbid, pero Darwish rechazó tomar esa decisión por respeto a ellos».