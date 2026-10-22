Kimmich se había perdido el partido por un fallecimiento en su familia. En su lugar, al igual que en los dos últimos partidos internacionales, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof ocuparon el centro del campo en el 2-2 del club más laureado de Alemania ante el finalista del año pasado de Londres. Preguntado en el descanso en DAZN por el rendimiento de ambos hasta ese momento, el seleccionador alemán se indignó.

«Son compañeros de primer nivel, pueden jugar juntos de forma extraordinaria», respondió Klopp en un primer momento. Después, alzó la voz al referirse a la ausencia de Kimmich: «Me parece una absoluta falta de respeto que hablemos de eso hoy. No podemos hacerlo sin que después se convierta también en un debate sobre Kimmich».

Klopp subrayó que Kimmich es un «centrocampista extraordinario» que «siempre tendrá un sitio en nuestro equipo». No obstante, la selección alemana necesita «más de un centrocampista», añadió el técnico de 59 años: «Este debate solo existe en este país: si alguien no sale de inicio una vez, se dice que no volverá a jugar nunca. Es una auténtica locura». Al fin y al cabo, un buen equipo necesita «más de uno; lo ideal son cuatro, cinco o seis para poder jugar también al fútbol de una determinada manera».

En cualquier caso, Klopp dejó claro que Pavlovic y Bischof lo habían hecho «muy bien» en el 2-0 ante Serbia y en el 0-0 en Grecia. «Pero eso no significa que no pueda funcionar también con Jo Kimmich, con Felix Nmecha, con Mika Baur o con Jannik Engelhardt. Ellos también lo han hecho muy bien». Para él y su cuerpo técnico es importante «saber con quién contamos y a quién alineamos, que es algo muy distinto». Klopp concluyó: «No hay ningún problema de fondo».

Joshua Kimmich pidió en vano a Jürgen Klopp que le dejara quedarse

Para su primera concentración, Klopp había convocado inicialmente a 44 jugadores, a los que dividió en dos plantillas. Kimmich figuraba en la primera. Tras las decepcionantes actuaciones ante Países Bajos (1-1) y en el partido de ida contra Grecia (0-1), a gran parte de los jugadores les tocó regresar a casa. Solo un puñado se quedó también para la segunda mitad. Kimmich no fue uno de ellos, aunque se lo había pedido expresamente a Klopp.

«Sí, de hecho, me lo preguntó unas cuantas veces más», confirmó Klopp poco antes del partido contra Serbia. Y añadió con un guiño: «Pero puedo decirle a Jo que, cuanto más se pide algo, menos probable es conseguirlo». Al mismo tiempo, Klopp ya intentaba evitar que surgiera un debate. «Ha causado una gran impresión y es un gran capitán. Todo está bien». En cambio, quería ver a los muchos jugadores nuevos de su convocatoria «también cuando no están los pesos pesados» y bromeó: «La familia Kimmich está ahora de vacaciones familiares. Espero que él también las disfrute, sinceramente».

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Sin embargo, tras la convincente actuación conjunta de Bischof y Pavlovic con Florian Wirtz, el debate ya era imparable. Algunos expertos y exinternacionales llegaron incluso a pedir la salida de Kimmich de la selección. Resulta curioso que antes se hubiera criticado sobre todo la marcha de Kimmich, pese a que Klopp ya había comunicado esa decisión al anunciar su convocatoria.

Para la próxima concentración, Klopp volverá a optar por una plantilla más reducida, en la que, con toda probabilidad, también estará Kimmich. La convocatoria se anunciará a principios de noviembre, antes de los partidos de vuelta contra Serbia (13/11) y Países Bajos (16/11), que cerrarán la fase de grupos de la Liga de Naciones.