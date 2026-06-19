Por fin puedo hablar... Primera declaración de Hakimi tras confirmarse su juicio por violación

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, rompió su silencio con un mensaje en sus redes tras confirmarse que su caso de presunta violación irá a juicio.

Este giro judicial llega mientras Hakimi disputa con Marruecos el Mundial 2026; mañana sábado jugará su segundo partido de grupo contra Escocia.

El jugador del París Saint-Germain asegura que lleva años esperando este juicio y que ahora quiere defenderse en público.

En un comunicado en la plataforma «X», el jugador afirmó: «La justicia me miró a los ojos y me dijo: “Si no fueras una persona famosa, este caso ni siquiera existiría”. Opté por el silencio durante años, y creí que actuar con dignidad, paciencia y confianza en la justicia conduciría a la decisión correcta».

Y añadió: «Hoy se cuenta una historia que no me incumbe, a costa de mi familia, de mi vida y de la propia verdad. A veces siento que me he convertido en un blanco fácil. He esperado este juicio desde el primer día y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar».

La resolución judicial está pendiente.

Sus palabras llegan tras la decisión de la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles, que confirmó su remisión al Tribunal Penal Regional de Hauts-de-Seine, donde será juzgado en los próximos meses.

El jugador, de 27 años, acudió en mayo a la vista para pedir la anulación de la resolución de febrero, pero el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y confirmó la continuación del proceso.

Su defensa mantiene su inocencia.

Su abogada, Fanny Colan, criticó la decisión y afirmó que el expediente contiene varios elementos a favor de su cliente.

Aseguró que la instrucción ha mostrado contradicciones en la denunciante y otros elementos que, a su juicio, deberían haber archivado el caso.

Añadió que el jugador aguarda el juicio para exponer su versión completa y responder públicamente a unas acusaciones que niega rotundamente.

El caso se remonta a 2023.

La denuncia se presentó en febrero de 2023, tras un encuentro en casa del jugador que la joven conoció por redes sociales.

Desde entonces, el internacional marroquí ha mantenido su inocencia y asegura que todo fue una relación consentida.