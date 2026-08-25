El club inglés Manchester United anunció el fichaje del camerunés Carlos Baleba, procedente de las filas del Brighton, durante el actual mercado de fichajes de verano, tras un largo maratón de negociaciones.

El club confirmó a través de su sitio oficial que el cierre de la operación se produjo "a la espera de los trámites de inscripción", en un paso que allana el camino para el debut del centrocampista con la camiseta del Manchester United.

Baleba, de 22 años, firmó un contrato con el Manchester United que se extiende hasta junio de 2031, con una opción que permite al club prolongar el vínculo por una temporada adicional.

Baleba es uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League en los últimos tiempos, después de haberse consolidado con fuerza en el Brighton, con el que disputó 31 partidos en la Premier League la temporada pasada.

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El Manchester United señaló en su comunicado que Baleba ocupó durante la temporada 2024-2025 el sexto puesto entre los centrocampistas de la Premier League en el total de entradas e intercepciones, además de situarse cuarto en el número de conducciones de balón hacia adelante por cada 90 minutos.

La temporada pasada, el jugador se situó entre el mejor 8% de los futbolistas de la Premier League en el total de entradas e intercepciones, y también ocupó un lugar entre el mejor 1% de los jugadores en recuperación de segundas jugadas.

El rendimiento de Baleba contribuyó a que el Brighton ocupara una plaza clasificatoria para la UEFA Conference League.

La incorporación del jugador camerunés al Manchester United se enmarca en el refuerzo del centro del campo del equipo, con la esperanza de que suponga una fuerte adición al plantel del Manchester United durante la nueva temporada.

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