Por fin, Inglaterra... El destino le da a Messi una nueva oportunidad tras 21 años

La semifinal del Mundial 2026 le dará a Lionel Messi el duelo que faltaba en su carrera: enfrentará a Inglaterra con la camiseta de Argentina el miércoles en Atlanta.

Este duelo, uno de los clásicos del fútbol mundial, recuerda los cuartos de final de 1986, cuando Diego Maradona guió a Argentina con dos goles, uno de ellos con la mano.

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A pesar de su extensa carrera, Inglaterra era la única gran selección a la que no se había medido con la Albiceleste, ni en partidos oficiales ni amistosos. Ahora, esta semifinal le ofrece por fin ese duelo.

En 2024, más de 40 000 lectores de «TyC Sports» eligieron a Inglaterra como el mejor rival europeo para un amistoso con Argentina, aunque el cruce llegó en un escenario mucho mayor: la semifinal del Mundial.

El último amistoso data del 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, con Messi en la expedición pero en la grada por sanción tras su expulsión contra Hungría en su debut.

Messi tenía entonces 18 años, y presenció cómo Argentina se adelantaba 2-1 por los goles de Hernán Crespo y Roberto Ayala, tras el empate provisional de Wayne Rooney. Sin embargo, Inglaterra remontó en cinco minutos con dos tantos de Michael Owen, ganando 3-2.