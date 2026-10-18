¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Por esto te odia todo el mundo: las críticas vuelven a acorralar a Vinicius pese a su sanción

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Vinicius Junior
J. Iglesias
Getafe
España
Brasil

Un año después del incidente: ¿qué pasó con la estrella brasileña?

Juan Iglesias, jugador del Sevilla, no volverá a enfrentarse a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu debido a la sanción de cuatro partidos impuesta al brasileño por LaLiga.

LaLiga anunció el pasado miércoles la suspensión de Vinicius Junior por cuatro partidos, por haber tirado del pelo al jugador del Villarreal Nathan Salibá en el último encuentro de LaLiga, acción que provocó su expulsión.

Sin embargo, el diario "AS" recordó un tenso enfrentamiento que se difundió ampliamente hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2025, cuando el actual jugador del Sevilla militaba en el Getafe.

Ocurrió en el estadio Coliseum, en un partido que el Real Madrid ganó por 1-0 con un gol de Kylian Mbappé y, tras varios encontronazos verbales subidos de tono entre los jugadores, las cámaras de "Movistar+" captaron a Iglesias diciéndole al brasileño: "Por eso te odian todos. Aprende de tus compañeros de equipo".

El diario madrileño también recogió las declaraciones que el entonces jugador del Getafe hizo en la zona mixta: "En el fútbol ocurren muchos incidentes y choques. Son parte del juego, parte del fútbol, parte de los jugadores, y siempre se quedan en el campo".

Y añadió: "Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Les pedí a sus compañeros que le enseñaran a respetar. Hay que respetar al rival, hay que respetar a los demás. Y cuando no se les respeta, estallan estos problemas, y a nadie le gustan".



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google