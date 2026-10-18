Juan Iglesias, jugador del Sevilla, no volverá a enfrentarse a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu debido a la sanción de cuatro partidos impuesta al brasileño por LaLiga.

LaLiga anunció el pasado miércoles la suspensión de Vinicius Junior por cuatro partidos, por haber tirado del pelo al jugador del Villarreal Nathan Salibá en el último encuentro de LaLiga, acción que provocó su expulsión.

Sin embargo, el diario "AS" recordó un tenso enfrentamiento que se difundió ampliamente hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2025, cuando el actual jugador del Sevilla militaba en el Getafe.

Ocurrió en el estadio Coliseum, en un partido que el Real Madrid ganó por 1-0 con un gol de Kylian Mbappé y, tras varios encontronazos verbales subidos de tono entre los jugadores, las cámaras de "Movistar+" captaron a Iglesias diciéndole al brasileño: "Por eso te odian todos. Aprende de tus compañeros de equipo".

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El diario madrileño también recogió las declaraciones que el entonces jugador del Getafe hizo en la zona mixta: "En el fútbol ocurren muchos incidentes y choques. Son parte del juego, parte del fútbol, parte de los jugadores, y siempre se quedan en el campo".

Y añadió: "Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Les pedí a sus compañeros que le enseñaran a respetar. Hay que respetar al rival, hay que respetar a los demás. Y cuando no se les respeta, estallan estos problemas, y a nadie le gustan".







