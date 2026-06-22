Por eso los aficionados al Mundial no están contentos con la programación del próximo fin de semana

Los aficionados al Mundial encaran un fin de semana con horarios poco favorables. Aunque ya hubo partidos nocturnos, el próximo será aún más exigente para quienes quieran ver todos los encuentros.

El jueves 25 de junio a las 22:00 h se jugarán Curazao-Costa de Marfil y Ecuador-Alemania.

A la 01:00 del viernes se jugarán Japón - Suecia y Túnez - Países Bajos, y a las 04:00 Paraguay - Australia y Turquía - Estados Unidos.

El viernes 26 a las 21:00 h se jugarán Noruega - Francia y Senegal - Irak.

En la madrugada del viernes al sábado jugarán Cabo Verde - Arabia Saudí y Uruguay - España a las 02:00, y Egipto - Irán junto a Nueva Zelanda - Bélgica a las 05:00.

El sábado no habrá partidos hasta las 23:00 h, con Croacia - Ghana y Panamá - Inglaterra.

En la madrugada del sábado al domingo, a las 01:30 h, jugarán Colombia vs. Portugal y República Democrática del Congo vs. Uzbekistán, y a las 04:00 h lo harán Argelia vs. Austria y Jordania vs. Argentina. Quien desee ver todos los partidos del fin de semana deberá ajustar mucho su sueño.

Calendario de partidos del Mundial:

Jueves 25 de junio

, 22:00: Curazao - Costa

de Marfil, Ecuador - Alemania

Viernes 26 de junio

, 01:00 h: Japón - Suecia

, Túnez - Países

Bajos. 04:00 h: Paraguay - Australia

, Turquía - Estados Unidos

. 21:00 h: Noruega - Francia

, Senegal - Irak.

Sábado 27 de junio

: 02:00 h Cabo Verde - Arabia

Saudí, 02:00 h Uruguay - España

, 05:00 h Egipto - Irán

, 05:00 h Nueva Zelanda - Bélgica

, 23:00 h Croacia - Ghana

, 23:00 h Panamá - Inglaterra.

Domingo 28 de junio

: 01:30 h Colombia - Portugal

, 01:30 h República Democrática del Congo - Uzbekistán

, 04:00 h Argelia - Austria

, 04:00 h Jordania - Argentina.