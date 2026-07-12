Argentina ganó 3-1 en la prórroga a Suiza en cuartos del Mundial. Tras el partido, lo más comentado fue la roja a Breel Embolo.

A mitad del segundo tiempo, Leandro Paredes recibió primero amarilla por una supuesta falta sobre Embolo. Luego el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada.

Al revisar las imágenes, el árbitro anuló la amonestación a Paredes y mostró la primera amarilla a Embolo por simulación.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amarilla a Paredes y amonestó a Embolo por simulación; como ya tenía una, fue expulsado.

La decisión provocó polémica. El seleccionador suizo, Murat Yakin, la calificó de «inaceptable». «Esta norma no tiene nada que ver con el fútbol

Es sumamente doloroso que hayan intervenido innecesariamente», afirmó Yakin.

La FIFA aclaró que hubo confusión de identidades: desde este Mundial el VAR puede corregir si el árbitro sanciona al jugador equivocado tras una falta.

El árbitro había amonestado a Paredes por una falta que no existió; al revisar las imágenes, cambió de opinión, anuló esa amarilla y sancionó a Embolo por simulación.

Suiza terminó con diez y perdió 3-1 en la prórroga. Argentina jugará contra Inglaterra en semifinales el miércoles a las 21:00.