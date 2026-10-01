Edu Aguirre, considerado un insider de CR7, desgranó cómo se produjo la escalada entre la estrella ofensiva de 41 años y el seleccionador de Portugal, Jesus. Y señaló a este último como principal responsable de la magnitud del conflicto.

En una reunión celebrada el martes por la noche, en la que también participaron Ronaldo y el presidente de la federación portuguesa, Jesus se habría disculpado con su delantero "por la falta de respeto que le mostró al hacerle calentar durante 30 minutos en lugar de dejarle jugar (en el 2:1 en Noruega del domingo, nota de la redacción)", informó Aguirre en El Chiringuito.

Según el periodista, Jesus no solo se disculpó personalmente con Ronaldo, "sino que también le prometió una disculpa pública, que reconocería públicamente su error. Esa fue la promesa de Jorge Jesus a Cristiano", explicó Aguirre. Sin embargo, al día siguiente, en la rueda de prensa del miércoles, Jesus no cumplió con la anunciada disculpa pública y subrayó en su lugar que en el futuro tampoco "lo sacará desde el banquillo" si no lo necesita.

¿Por qué se siente Cristiano Ronaldo traicionado por el entrenador de Portugal?

"Por eso Cristiano estalla, porque se siente traicionado. No hay más que decir al respecto, es así de simple", subrayó Aguirre. Después explicó con más detalle la ofensa que sintió Ronaldo: "Tu entrenador se te acerca en privado: 'Escucha, así fue, me entiendes, vale, no gestioné bien la situación, todos estamos en el mismo barco, lo siento. Cuando haya una rueda de prensa, lo aclararé todo, me disculparé, no te preocupes, todo irá bien, todo se aclarará'. Luego vas doce horas después a la rueda de prensa y sigues dejando tirado a Cristiano… Peor aún, te haces el duro, afirmas que mandas tú y que Cristiano es solo un jugador más entre muchos. Vete a casa y sigue adelante. Por eso digo: traición".

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En el primer partido de Portugal en la actual ventana de selecciones, el 1:0 ante Gales, Ronaldo todavía había saltado al campo como capitán de su selección. Tres días después, el nuevo seleccionador, Jesus, que ya había entrenado a CR7 la pasada temporada en Al-Nassr, decidió dejar al goleador en el banquillo durante los 90 minutos. "Cuando calientas durante 20 o 30 minutos y luego no juegas, nadie está contento", mostró Jesus cierta comprensión por el enfado de Ronaldo, aunque también recalcó: "Eso no es motivo para hacer de esto un gran asunto".

¿Cuándo abandonó Cristiano Ronaldo la concentración de la selección?

El goleador de Al-Nassr viajó en un primer momento a Copenhague, donde los portugueses se enfrentan este jueves por la noche a Dinamarca, aunque ya sin él. El miércoles por la noche se produjo el escándalo, cuando Ronaldo anunció en Instagram su salida anticipada de la selección. Un jet privado habría ido a recogerlo a Copenhague.

"Tras la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la federación portuguesa, he decidido abandonar la concentración del equipo", escribió CR7, añadiendo que se pronunciará en detalle sobre los motivos de su decisión en el "momento adecuado". Sigue abierta la incógnita de si la precipitada salida de Ronaldo, que hasta ahora ha disputado 234 partidos internacionales (146 goles), podría equivaler al final de su carrera con la camiseta de Portugal.