El Manchester United estudia intensificar sus acciones en torno a la crisis con su joven jugador JJ Gabriel, quien pidió cancelar su inscripción con el club como paso previo a su salida, en medio del interés de varios grandes clubes europeos por ficharlo.

Fabrizio Romano explicó la fase a la que han llegado las conversaciones sobre el futuro del joven jugador después de que pidiera anular su inscripción en Old Trafford para abandonar el club con efecto inmediato.

Romano dijo anteriormente: "El entorno de JJ Gabriel está manteniendo conversaciones con clubes. Os he comentado en todos mis vídeos de esta semana que el Real Madrid, el Barcelona y otros clubes compiten por ficharlo. España es la opción más cercana, pero hay otros clubes en la carrera".

Y aclaró: "Esta es la situación: Gabriel no viajó a Barcelona para negociar directamente con el club, ni personalmente con el Barcelona, ni para firmar con el club catalán. No es el caso. Están hablando, el entorno del jugador, su familia y sus agentes, para discutir el futuro".

Posible escalada legal

Según el sitio "Football FanCast", el Manchester United estudia la posibilidad de emprender acciones legales ante la preocupación por la intervención de partes ajenas al club en el asunto del jugador, mientras el club busca al mismo tiempo obtener una compensación económica mayor en caso de que Gabriel se marche.

Gabriel, de "15 años", había solicitado oficialmente anular su inscripción con el Manchester United, un paso que le permitiría buscar marcharse gratis tras finalizar su vínculo con el club.

El United se niega hasta ahora a aceptar la solicitud del jugador y se aferra a mantener su inscripción hasta el final de la temporada.

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La normativa de la Premier League estipula que la cancelación de la inscripción de un jugador durante su periodo de vínculo requiere el consentimiento del club, del jugador y de su tutor, y en caso de no alcanzarse un acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar una decisión vinculante de la Liga sobre la terminación de la inscripción.

La crisis llega después de que Gabriel estuviera cerca de entrar en la lista del primer equipo para disputar el partido ante el Brighton en la Copa de la Liga, antes de que el club se sorprendiera con su petición de marcharse.

El jugador cuenta con el interés de varios clubes europeos, destacando el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain, con la proximidad de la fecha en que cumplirá 16 años, el 6 de octubre, lo que abre la puerta a nuevos acontecimientos en su futuro, ya que esa edad le permitirá designar un agente para sus asuntos y marcharse, lo que facilitaría su salida, sobre todo porque posee pasaporte europeo (irlandés), teniendo en cuenta que recibió asesoramiento sobre sus negociaciones con el Real Madrid y el Bayern Munich del famoso agente de jugadores Ali Barat, según la misma fuente.

Precedentes que respaldan al United: la FIFA, la última carta

Existen precedentes que podrían respaldar la postura del Manchester United a la hora de reclamar una compensación mayor; pues el Fulham obtuvo 4,3 millones de libras esterlinas además del 20 % del valor de una futura reventa de Harvey Elliott tras su traspaso al Liverpool en 2019. También el Liverpool fue sancionado anteriormente con la prohibición de inscribir jugadores de la academia y con una multa de 100.000 libras esterlinas por infracciones en la captación de un joven jugador del Stoke City.

Pero la complicación de la situación del United radica en que el posible destino de Gabriel queda fuera del ámbito de competencia de los organismos ingleses, lo que podría convertir a la FIFA en el ente decisivo para determinar las compensaciones y cualquier posible infracción.