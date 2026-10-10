Por el penalti de Núñez: ¡Cristiano Ronaldo vuelve a burlarse del Al-Hilal!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, volvió a desatar la polémica en torno al Al Hilal, después de aparecer en un vídeo que circula por las redes hablando con el delantero uruguayo Darwin Núñez, tras la reclamación de este último de un penalti durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El partido vivió la caída de Núñez dentro del área del Al Nassr en el minuto 39, tras un contacto con uno de los defensas del "Al Alami", lo que llevó al delantero del Al Diriyah a reclamar un penalti, pero el árbitro decidió que el juego continuara tras revisar la jugada mediante la tecnología de vídeo, en medio de protestas por la decisión.

Durante la ejecución de uno de los saques de esquina, Ronaldo se dirigió a Núñez y entabló con él una conversación al margen sobre la jugada, en una escena que generó una amplia reacción en las redes sociales, después de que algunos seguidores difundieran una interpretación según la cual el capitán del Al Nassr se burló de que no se señalara el penalti, insinuando que la decisión quizá habría sido distinta si el delantero vistiera la camiseta del Al Hilal en lugar de la del Al Diriyah.

La escena volvió a situar al Al Hilal en el centro de la polémica, sobre todo porque Núñez se incorporó al Al Diriyah en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada, después de haber sido jugador de las filas del equipo azul. Esto dio a la conversación entre la estrella portuguesa y el delantero uruguayo una dimensión adicional, en vista de la habitual sensibilidad entre las aficiones del Al Nassr y del Al Hilal respecto a las decisiones arbitrales.

Pese a la difusión de la interpretación de las palabras de Ronaldo como una burla hacia el Al Hilal, las palabras que intercambiaron ambos jugadores no quedaron del todo claras en el vídeo que circula, lo que mantiene el asunto dentro de las interpretaciones que circulan, y no como una declaración confirmada del capitán del Al Nassr.

Lee también: Vídeo: Al Hariafi critica al jugador del Al Nassr por su actitud con Ronaldo

La jugada arbitral había generado un amplio debate tras el partido, especialmente después de que el exárbitro internacional Saad Al Kathiri considerara que Núñez no merecía un penalti, estimando que la posición de la mano del defensa del Al Nassr no fue determinante y que la decisión de que el juego continuara fue correcta. Así, una sola jugada en el enfrentamiento entre el Al Nassr y el Al Diriyah se convirtió en nuevo material para la disputa entre las aficiones de los dos grandes, después de que la polémica arbitral se mezclara con la habitual rivalidad entre el Al Hilal y el Al Nassr.







