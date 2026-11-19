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La UEFA ha impuesto una sanción a la Federación Inglesa de Fútbol por los cánticos discriminatorios que lanzaron algunos aficionados de la selección inglesa durante el partido ante España disputado el pasado domingo en Madrid, correspondiente a la Liga de Naciones, que terminó con victoria inglesa por 3-2.

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La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido multar a la Federación Inglesa con 15.000 euros, además de imponerle la prohibición, en suspenso, de vender entradas a sus aficionados durante un partido en sus encuentros europeos como visitante.

La sanción permanecerá en suspenso durante dos años, lo que significa que se aplicará si se comete una infracción similar en ese periodo.

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La sanción llega a raíz de que algunos aficionados corearan la frase «Malditos el Papa y el IRA», un cántico asociado desde hace décadas a una parte de la afición futbolística inglesa y considerado una ofensa de carácter sectario y religioso, ya que se dirige contra el Papa, uno de los principales símbolos religiosos para los católicos.

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Unos 3.000 aficionados ingleses asistieron al partido, disputado en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Durante el encuentro se escuchó el polémico cántico, que la UEFA catalogó como conducta racista y/o discriminatoria, de acuerdo con su reglamento, que prohíbe atentar contra la dignidad de personas o colectivos por motivos de religión, raza, origen étnico u otras características protegidas.

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Un portavoz de la Federación Inglesa de Fútbol declaró al diario británico «The Telegraph»: «No toleraremos este cántico inaceptable y profundamente ofensivo. Trabajaremos con la policía, que está presente en todos los partidos de Inglaterra como local y como visitante, para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias».

El cántico tiene un trasfondo histórico y político ligado al conflicto de Irlanda del Norte.

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El Ejército Republicano Irlandés (IRA) hace referencia a organizaciones republicanas irlandesas armadas que buscaban poner fin al dominio británico en Irlanda del Norte y lograr la unificación con la República de Irlanda.

La región vivió décadas de conflicto sectario y político, conocidas como «los Troubles», entre los republicanos nacionalistas, en su mayoría católicos, y los leales a Reino Unido, en su mayoría protestantes, hasta que el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 contribuyó a poner fin a la fase más violenta.

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El reciente duelo de Madrid fue el primer partido entre ambas selecciones en territorio español desde 2004, cuando los jugadores de Inglaterra, entre ellos varios futbolistas negros, sufrieron insultos racistas por parte de aficionados españoles. Por ello, el seleccionador Thomas Tuchel recordó a sus jugadores los protocolos contra el racismo antes del último encuentro.

La polémica por los cánticos discriminatorios en los estadios españoles ya se había reavivado este año, después de que aficionados españoles lanzaran cánticos contra los musulmanes durante un amistoso ante la selección de Egipto en Barcelona.

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En aquella ocasión, la FIFA decidió multar a la Federación Española con 15.000 libras esterlinas y obligarla a disputar su siguiente amistoso con un cierre parcial de las gradas.