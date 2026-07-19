Por el estado del terreno de juego... Nueva polémica antes de la final del Mundial

A pocos minutos del inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, se desató una polémica entre la FIFA y el estado de Nueva Jersey.

Según Foot Mercato, que cita al New York Times, la FIFA vende en su web trozos del césped del estadio MetLife, recubiertos de resina, a 3.000 dólares cada uno.

Las autoridades de Nueva Jersey se oponen, pues la renovación del estadio costó 13 millones de dólares de fondos públicos y es propiedad estatal.

La FIFA responde que recibe menos del 5 % de los ingresos y que la mayor parte irá al comité organizador local.

España busca su segundo título tras 2010.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia.