Fichar al marfileño Yan Diomande, la estrella del Leipzig, se ha vuelto más complicado de lo que esperaba el Real Madrid.

La cadena "Defensa Central" informó de un giro inesperado que no gustó a la directiva del conjunto blanco, que se mostró molesta tras descubrir una operación de "engaño".

Hasta ahora, el Real Madrid negociaba con la agencia Roc Nation para cerrar el fichaje de Diomande. Pero, según reveló el periodista marfileño Malick Traoré, esta agencia no es el único representante del jugador, ya que sigue vinculado por contrato con otra agencia, algo que podría complicar el desarrollo de las negociaciones.

Traoré afirmó: "El Real Madrid se enfadó con los representantes de Diomande en la agencia Roc Nation, tras descubrir que el jugador sigue vinculado por contrato con otros agentes".

El informe aclaró que el enfado del club se dirige a la agencia Roc Nation, y no a Diomande, por haber ocultado esta información.

Las informaciones apuntan a que el jugador sigue vinculado por contrato con la agencia Maxidel, lo que significa que el Real Madrid se verá obligado también a negociar con ella, después de no haberlo sabido hasta que se descubrió el asunto.

El Real Madrid había alcanzado, según el informe, un acuerdo casi total con Roc Nation y el jugador respecto a su traspaso, y solo quedaba negociar con el Leipzig para fijar el valor de la operación, que no será bajo.

Pero la entrada en escena de la agencia Maxidel creó un nuevo obstáculo para el conjunto blanco.

Las informaciones señalan que la agencia posee los derechos de representación de Diomande hasta su salida del Leipzig, lo que obliga al Real Madrid a alcanzar también un acuerdo con ella, algo que podría elevar el coste de la operación y hacer que el fichaje sea más complicado.

Los obstáculos no se detuvieron ahí, ya que parece que el Leipzig también está decidido a complicar la salida de Diomande durante el presente verano.

Según el informe, el club alemán se aferra a sus elevadas exigencias económicas, que superan los 100 millones de euros, y no tiene intención de ofrecer ninguna rebaja al Real Madrid.