Los catalanes se habían esforzado intensamente en verano por hacerse con los servicios del delantero argentino, pero se toparon con la negativa del Atlético. Ahora, Raphinha se solidarizó con Alvarez. "No entiendo lo que hizo el Atlético", dijo a medios españoles, y subrayó: "Cuando un jugador no se siente cómodo en un rol, y hablo por experiencia propia, es muy difícil que funcione. Él dejó claro que quería salir del club".

Alvarez insistió con vehemencia en verano en una vinculación con el Barca e, incluso, según los rumores, llegó a ponerse en huelga. Sin embargo, no recibió luz verde. "La posibilidad de que lo vendamos al Barca es del cero por ciento. En este caso no se trata de dinero, sino de dignidad. Se puso en marcha una campaña con mentiras y medias verdades. Y únicamente el Atlético tiene que pagar el precio por ello", había declarado un directivo del Atlético pocos días antes del cierre del mercado a Marca .

Al parecer, los dirigentes del Atlético le habían prometido que podría marcharse en verano si un club presentaba antes del 20 de junio una oferta con un traspaso de 150 millones de euros, después de que supuestamente Alvarez rechazara una renovación de contrato en primavera. Pero, según se informa, eso nunca ocurrió. En su lugar, el Barca cortejó públicamente al vigente subcampeón del mundo y trató de ejercer presión sobre el Atlético a través de su representante Hidalgo. Alvarez declaró durante el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México que una salida era la mejor opción tanto para él como para el Atlético.

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¿Qué le espera ahora a Julian Alvarez en el Atlético de Madrid?

Mientras tanto, el Atlético exigía de forma insistente 500 millones de euros. La cifra que figura como cláusula de rescisión en el contrato de Alvarez, vigente hasta 2030. El traspaso finalmente no se concretó, aunque al final incluso los dos gigantes de la Premier League Manchester City y Arsenal se habían metido en la puja. En su lugar, el Barca fichó a Gabriel Jesus, procedente de los Gunners.

Ahora, supuestamente Alvarez estaría valorando, tras lo sucedido, separarse de su hasta ahora representante Fernando Hidalgo y, en su lugar, incorporarse a la agencia del exjugador Javier Pastore, que entre otros también representa al fichaje veraniego del ManCity Enzo Fernandez. Es muy posible que, con un cambio de representante, vuelva a intentar ya en invierno darle la espalda al Atlético.

En la punta del ataque, el entrenador Hansi Flick ha apostado sobre todo por Raphinha en el fulgurante arranque de temporada del Barca. El extremo de formación había llegado en el verano de 2022 a Barcelona procedente del Leeds United por 58 millones de euros, después de haber rechazado previamente una renovación de contrato. Sin embargo, su salida definitiva del club inglés no se produjo a raíz de una huelga ni nada parecido.