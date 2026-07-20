Por el bien de la familia, la esposa de Mohamed Salah le anima a jugar en esta liga

Las negociaciones para el traspaso de Mohamed Salah al Beşiktaş han dado un nuevo giro tras la revelación de un factor decisivo para el futuro del capitán egipcio, en un contexto de avances y gran expectación por conocer su destino en los próximos días.

Según el diario turco «Fanatik», Maggie, esposa del exjugador del Liverpool, influye decisivamente en la elección de su próximo destino.

Maggie prefiere vivir en un país de mayoría musulmana, lo que convierte a Turquía en la opción favorita para la familia y refuerza el deseo del jugador de fichar por la liga turca.

El periódico añadió que el Beşiktaş ha avanzado mucho en sus conversaciones con los representantes del jugador y quiere cerrar el fichaje en este mercado de verano.

El club habría acordado un salario anual de 10 millones de euros más bonificaciones de hasta 2 millones por objetivos.

Durante la presentación de Leandro Trossard, unos 20 000 seguidores corearon el nombre de Salah, mostrando su entusiasmo.

La afición coreó: «¡Oh, Dios, en el nombre de Dios, Mohamed Salah!», mostrando su deseo de verle con la camiseta del equipo la próxima temporada.

Rami Abbas, agente de Salah, publicó en X: «Aún no sabemos dónde jugará la próxima temporada, pero quizá lo sepamos pronto».

Antes, las estrellas egipcias Ahmed Hassan y Mohamed Elneny ya vistieron la camiseta del Beşiktaş, lo que refuerza la tradición del club con jugadores de ese país.

Salah cerró su etapa en el Liverpool tras nueve años de éxitos y dijo adiós al Mundial 2026 con Egipto tras caer en octavos contra Argentina.