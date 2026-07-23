Por el Barcelona: Núñez traza un plan para escapar del infierno del Al-Hilal

Diversos informes periodísticos españoles han revelado un giro apasionante en torno al futuro del uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal saudí, y la posibilidad de su traspaso al Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Núñez se había incorporado al Al-Hilal el verano pasado procedente del Liverpool inglés, en una operación cuyo valor ascendió a 55 millones de euros, después de concluir una experiencia irregular en la Premier League. Sin embargo, no logró afianzarse en el once del equipo, por lo que su salida este verano se ha convertido en una opción que gana fuerza.

Según el diario español "Sport", Núñez está dispuesto a hacer un gran sacrificio económico para cumplir su sueño de vestir la camiseta del Barcelona, pues no tiene inconveniente en renunciar a una parte de su elevado salario en el Al-Hilal si con ello facilita su traspaso al club catalán.

El periódico añadió que el delantero uruguayo está pendiente de la evolución del mercado de fichajes, al tiempo que trata de alcanzar un acuerdo con el Al-Hilal que le permita marcharse, mientras que el club saudí se aferra a recuperar una parte del dinero que abonó por su contratación y no es partidario de una rescisión definitiva del contrato, aunque se muestra abierto a la opción de la cesión si todas las partes llegan a una fórmula adecuada.

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El diario señaló que la historia de Núñez con el Barcelona no es nueva, pues estuvo muy cerca de sumarse al club catalán en 2020, cuando era jugador del Almería, después de que el Barcelona presentara una oferta para hacerse con el 50% de sus derechos, antes de que el Benfica portugués se lo llevara por 33 millones de euros, para despegar posteriormente hacia el estrellato en los campos europeos.

A pesar del claro deseo de Núñez de fichar por el Barcelona, la dirección del club catalán sigue situando al argentino Julián Álvarez a la cabeza de sus prioridades para reforzar la posición de delantero, aunque al mismo tiempo es consciente de que el atacante del Al-Hilal podría convertirse en una opción realista si la primera operación se tuerce en los próximos días.