En el momento en que el Al-Nassr comenzaba a planificar el futuro y buscaba construir un equipo capaz de competir con fuerza la próxima temporada, surgió una sorpresa que podría trastocar por completo los cálculos del club, después de que el nombre de João Félix se vinculara a un nuevo movimiento que podría devolverlo al continente europeo, concretamente al lugar que todavía representa un sueño especial para él.

Según informó el diario «Sport», Félix vive actualmente uno de sus mejores momentos en años, tras haber logrado recuperar su nivel con el Al-Nassr y haber pasado de ser un jugador que sufrió durante mucho tiempo la inestabilidad entre cesiones y traspasos a uno de los nombres destacados de la selección de Portugal.

Lee también: «Arrogante y mayor»: ¡la afición de Arabia Saudí sorprende a Cristiano Ronaldo!

La Liga Saudí le devolvió a Félix algo del brillo que había perdido durante los últimos años, pues recuperó la confianza en sí mismo y empezó a ofrecer niveles que han reavivado el debate sobre su capacidad para jugar en los más altos niveles europeos, después de volverse más influyente y estable dentro del campo.

Pero la sorpresa que podría molestar a la afición del Al-Nassr radica en que el jugador, según el informe, aspira a regresar al fútbol europeo el próximo verano, mientras que su agente, Jorge Mendes, ya ha trasladado su deseo al FC Barcelona, en un intento de reabrir la puerta a un viejo sueño que el jugador no ha abandonado.

Y aunque el Barcelona cuenta actualmente con numerosas opciones en la línea ofensiva, el informe señaló que el regreso de Félix podría representar una oportunidad para el club catalán, especialmente si el jugador queda disponible sin coste alguno, un escenario que podría dificultar aún más la tarea del Al-Nassr de retenerlo.

Félix tiene 27 años, mientras que su contrato con el Al-Nassr finaliza el próximo 30 de junio, lo que significa que el club saudí podría encontrarse ante una situación delicada durante el próximo período, sobre todo si el jugador insiste en vivir una nueva experiencia europea en lugar de continuar con el equipo.

Félix no busca regresar a Europa simplemente por cambiar de aires, sino que quiere unirse a un equipo que dispute la Liga de Campeones y le brinde la oportunidad de recuperar la estabilidad que le faltó durante los últimos años, aunque el Barcelona sigue siendo el mayor objetivo en sus cálculos, especialmente porque el regreso al club catalán de forma gratuita parece un sueño evidente para él.

La afición del Al-Nassr contaba con la continuidad de Félix dentro del proyecto del equipo la próxima temporada, sobre todo tras el inicio que ofreció el jugador y la recuperación de gran parte de su nivel, pero el deseo del portugués de regresar a Europa podría poner los planes del club ante una prueba difícil.



