Un estado de indignación se apoderó de la afición saudí durante las últimas horas, pocas horas después de la coronación en la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, el "Golfo 27".

La selección saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo anteayer, martes, tras vencer a su homóloga de Emiratos por dos goles a cero, en el partido final del torneo del Golfo, que se disputó en el estadio Al-Inma de Yeda.

Y unas 24 horas después de la coronación, informes periodísticos señalaron que la Federación Saudí de Fútbol llegó a un acuerdo con el entrenador español Roberto Martínez para dirigir a Arabia Saudí en la Copa Asiática 2027.

Los informes provocaron una gran indignación entre la afición saudí, debido a su deseo de que el entrenador griego Georgios Donis continúe en su cargo como director técnico de la selección saudí, tras su éxito en el Golfo 27.

La afición también expresó su enfado por que se barajara el nombre de Roberto Martínez, pese a su fracaso en todas sus experiencias, según su descripción, especialmente en su última etapa con la selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo.

El periodista saudí Waleed Al-Farraj, presentador del programa "Rotana Sport con Waleed" en el canal "Rotana Khalijiya", fue el primero en expresar su objeción a esa idea, afirmando que Donis es el entrenador adecuado para Arabia Saudí en este momento.

Al-Farraj escribió en un tuit a través de su cuenta personal en el sitio "X": "Donis tuvo éxito porque es el entrenador adecuado para las capacidades de los jugadores".

Y añadió: "Cualquier intento de volver a renovar el síndrome del entrenador de talla mundial para la selección saudí y de realizar un cambio en la dirección técnica tres meses antes de la Copa Asiática es una señal de que el éxito del torneo del Golfo fue casualidad".

Y concluyó: "Líbrennos de los inventos, sigan como están".

En cuanto a Nasser Al-Jadei, escribió: "Donis como entrenador no tiene la fama de (Roberto) Mancini, ni las capacidades de (Pep) Guardiola, ni la astucia de (Jürgen) Klopp; pero ahora, al menos, es más adecuado que todos ellos para dirigir a la selección saudí en la próxima etapa".

Y matizó: "Imagínate reemplazarlo por alguien que está muy por debajo de ellos; y hablar de su cambio, si es cierto, significa que no hemos aprendido de las lecciones anteriores, y que el responsable sigue buscando al entrenador (más famoso) y (más vistoso), no al entrenador (más adecuado)".

Por su parte, Ahmed Al-Shaikhi escribió: "Desconcierto, desconcierto, desconcierto; quedan tres meses para la Copa Asiática, y la noticia del cese de Donis nos ha decepcionado mucho, ¿qué será si el cese se produce?".

Y agregó: "Un entrenador que conoce a los jugadores de memoria, y el sustituto es Martínez; este paso, si se produce, me recuerda al cese de Calderón cuando llegamos al Mundial 2006 sin perder".

Otro aficionado saudí llamado Mohammed escribió: "23 años de fracaso, y millones para entrenadores de talla mundial, 90 y 50 millones de euros, y el resultado es cero, y burla y mofa hacia nuestros jugadores y nuestro nivel".

Y matizó: "Llegó Donis y logró el título con lo disponible, venció a la mejor selección y se llevó sus premios, sin perder, y sin encajar ningún gol".

Y concluyó: "Y aun así llegaron a un acuerdo con un entrenador de talla mundial que fracasó con selecciones llenas de estrellas".