Por deudas de manutención, Argentina impide que 13 000 aficionados apoyen a Messi en el Mundial

El Gobierno argentino pidió a Estados Unidos prohibir la entrada de 13 000 hinchas argentinos al Mundial 2026, que se disputará este verano en ese país.

Argentina, vigente campeona, parte como favorita para revalidar el título el próximo mes.

El equipo de Lionel Scaloni, liderado por Messi, debutará ante Argelia en Kansas City en la madrugada del miércoles, y luego jugará con Austria y Jordania en busca de la clasificación.

Pese a ello, el Gobierno argentino ha buscado impedir que un grupo de aficionados viaje para ver los partidos.

Según el diario español «AS», Argentina entregó a Estados Unidos una lista de unos 13 000 padres y madres que no han pagado la pensión alimenticia de sus hijos.

El Gobierno argentino considera que estos padres, que no han cumplido con sus obligaciones económicas hacia sus hijos, no deben asistir al Mundial. El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, lo resumió así: «Si no mantienen a sus hijos, no entrarán al estadio».

La medida se enmarca en el programa «Tribunas Seguras» del Gobierno argentino. El programa busca sancionar a quienes gastan en entradas pero no cubren las necesidades básicas de sus hijos. La lista entregada a Estados Unidos incluye deudores con retrasos constatados por la justicia argentina.

En los últimos meses se ha intensificado la búsqueda de deudores, especialmente cuando no se paga la cuota en su fecha de vencimiento. El Gobierno argentino confía en que, al compartir la lista con las autoridades estadounidenses, podrán identificar a quienes intenten ingresar al estadio con deudas pendientes.

Desde 2023, el programa ha revisado a más de cuatro millones de espectadores en 1328 partidos. durante el mismo periodo se identificó a 1166 personas con órdenes de detención pendientes y se dictaron decenas de inhabilitaciones administrativas.

Además, la lista incluye a quienes tienen antecedentes de violencia.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, afirmó: «La lista incluye a más de 15 000 personas a las que se les prohibirá el acceso a los estadios; es fundamental que ningún violento con antecedentes en nuestras canchas pueda asistir al Mundial».