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Uno de los delanteros jóvenes más destacados del fútbol europeo está cerca de dar un nuevo paso en su carrera. Su nombre ha empezado a despertar el interés de varios grandes clubes, gracias al nivel que está mostrando en la Premier League y a su capacidad para jugar de distintas maneras en la línea de ataque.

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Según el diario español «Sport», Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth de 20 años, prefiere fichar por el Barcelona antes que por las demás opciones que tiene sobre la mesa, encabezadas por el Paris Saint-Germain y el Arsenal, que siguen su situación con la idea de intentar hacerse con sus servicios.

El rotativo explica que Kroupi tiene un interés especial en vestir la camiseta del conjunto catalán, y señala que el Barcelona ya siguió su evolución durante el pasado mercado de verano y que su nombre sigue figurando entre las opciones que estudia Deco, director deportivo del club, para reforzar la delantera en el futuro.

Esta información coincide con lo que reveló el periodista británico David Ornstein durante su participación en el pódcast «The Athletic FC», en el que apuntó que el delantero francés se plantea abandonar la Premier League cuando decida dar el siguiente paso en su carrera.

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Esto podría dar al Barcelona y al Paris Saint-Germain ventaja sobre los clubes ingleses interesados en él, aunque Ornstein no confirmó que el jugador ya se haya decantado por el club catalán. El Bournemouth cierra la puerta. Por otro lado, el posible deseo del jugador de cambiar de destino no parece suficiente para facilitar la operación, dada la postura del Bournemouth, que no tiene previsto desprenderse de su delantero durante el próximo mercado de invierno y considera su continuidad una parte importante de su proyecto deportivo.

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Marco Rose, entrenador del conjunto inglés, declaró: «No tenemos previsto vender en enero. No entra en nuestros planes. Por ahora, todo lo que se dice son rumores y ruido». El contrato de Kroupi con el Bournemouth se extiende hasta junio de 2030, lo que otorga al club inglés una posición de fuerza ante cualquier intento de negociación, sin necesidad de precipitarse a la hora de decidir su futuro.

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Según las estimaciones que maneja la prensa británica, el Bournemouth podría pedir alrededor de 100 millones de libras esterlinas para dar el visto bueno a su salida, una cantidad que podría suponer un obstáculo importante para el Barcelona, dada su situación económica.

Un fichaje de futuro

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El delantero internacional francés se ha convertido en uno de los nombres destacados del mercado de talentos europeo gracias a su juventud, su capacidad goleadora y su versatilidad para desempeñar distintas funciones en ataque, características que encajan con la apuesta del Barcelona por incorporar futbolistas capaces de aportar a medio y largo plazo.

De acuerdo con la información que «Sport» recoge del portal francés «Foot Sur7», Kroupi quiere recuperar su mejor nivel durante la presente temporada antes de plantearse un cambio de club, con la posibilidad de estudiar su futuro el próximo verano.

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Aunque el Arsenal dispone de una mayor capacidad económica y el Paris Saint-Germain mantiene su interés por el jugador, su posible preferencia por el Barcelona podría dar a Deco una baza importante en la carrera por su fichaje, si bien el coste previsto de la operación sigue siendo un gran desafío para el club catalán.

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