Por delante del City y del Barcelona... ¡La camiseta del Real Madrid vale 300 millones de euros!

Aunque el Real Madrid terminó la temporada sin títulos, sus ingresos siguieron siendo millonarios gracias a su estadio, productos y camisetas.

Según AS, su camiseta vale 300 millones gracias a los patrocinadores, cifra que ningún otro club alcanza.

Emirates, que renovó su contrato el martes, abona 100 millones de euros anuales por exhibir su logotipo.

Adidas, vinculada al club hasta 2034, aporta 120 millones.

HP, patrocinador secundario en la manga, aporta 80 millones. En total, 300 millones de euros al año.

El Manchester City, con el segundo contrato más caro, recibe 220 millones.

Barcelona (200 millones) y París Saint-Germain (menos de 200 millones) quedan aún más atrás.