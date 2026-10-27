El Milan vigila la situación de Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ante el deseo de Rúben Amorim de reencontrarse con su exjugador.

Según la cadena italiana "Calciomercato", la relación entre el centrocampista portugués y la directiva del club se ha deteriorado, y podría buscar la salida durante el mercado de fichajes invernal del próximo mes de enero.

Fernandes se sentó en el banquillo durante la derrota del Manchester United ante el Bournemouth en el estadio de Old Trafford, a principios de esta semana.

Esto se produjo después de que el jugador criticara públicamente al club tras la derrota por 1-4 ante el Como en la Liga de Campeones de Europa, señalando que el Manchester United se centra más de lo necesario en sus glorias pasadas en lugar de mirar hacia el futuro.

El entrenador Michael Carrick, que a su vez está sometido a una presión creciente, discrepó públicamente de las declaraciones del jugador.

El contrato de Fernandes con el Manchester United se extiende hasta junio de 2027, pero las negociaciones para su renovación han llegado a un punto muerto.

El club tiene la opción de ampliar el contrato un año más, a lo que podría recurrir para evitar la salida del jugador de forma gratuita y garantizar una compensación económica por su venta.

El contrato del jugador incluye además una cláusula de rescisión de unos 65 millones de euros para los clubes extranjeros, mientras que el futbolista de 32 años rechazó tentadoras ofertas económicas procedentes de Arabia Saudí durante el pasado mercado de fichajes estival.

El mayor obstáculo para el Milan es el salario de Fernandes, que asciende a 10,2 millones de euros netos anuales, una cifra que supera con creces las posibilidades económicas del club italiano, por lo que el jugador y el club tendrán que hacer concesiones para que la operación sea posible.

Amorim conoce bien las cualidades de Fernandes, tras haber trabajado con él durante su etapa en Old Trafford.

El entrenador cree que el exmediocampista del Udinese y la Sampdoria es capaz de brillar en una de las dos posiciones de creación de juego ofensivo por detrás del delantero, dentro de su plan táctico que se basa en el sistema 3-4-2-1.