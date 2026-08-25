El Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol anunció la designación de Mateu Busquets Ferrer para dirigir el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, previsto para mañana, dentro de las competiciones de la Liga española.

La designación de Busquets Ferrer para el encuentro llega apenas unos meses después de que dirigiera el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España 2026, que fue escenario de una de las situaciones arbitrales más polémicas del torneo.

El árbitro había señalado una falta a favor del Real Madrid tras la caída de Jude Bellingham después de un contacto con Conor Gallagher en los primeros minutos del partido, antes de que Federico Valverde transformara el tiro libre en un golazo que otorgó la ventaja al conjunto blanco.

La jugada provocó protestas por parte del Atlético de Madrid, después de que el equipo considerara que Gallagher no había cometido una falta que justificara la señalización del tiro libre, algo que respaldó el exárbitro español Iturralde González, quien aseguró a través de «Cadena SER» que «no hay falta» en la jugada.

La polémica no se detuvo en esta situación, ya que el partido presenció posteriormente reclamaciones del Atlético para que se señalara un penalti tras la caída de Giuliano Simeone dentro del área después de un contacto con Eduardo Camavinga, pero Busquets Ferrer ordenó la continuación del juego.

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La actuación del árbitro también fue objeto de críticas por parte de instancias arbitrales y mediáticas, ya que el sitio «Archivo VAR» otorgó a Busquets Ferrer una calificación por debajo del nivel que llegó a 3 sobre 10, criticando su dirección del partido y sus criterios a la hora de tratar algunas faltas y tarjetas.

En otro análisis, el diario «As» señaló que el Real Madrid no tenía nada de qué quejarse respecto al árbitro, considerando que algunas de sus decisiones favorecieron al equipo, entre ellas la señalización de la falta de la que llegó el gol de Valverde.

El diario «El Nacional» adoptó un tono más severo, considerando que el partido presenció una «polémica arbitral» y un sesgo a favor del Real Madrid, y describió la falta previa al gol de Valverde como inexistente, con otras críticas a las decisiones de Busquets Ferrer durante el encuentro.

El árbitro español vuelve ahora a dirigir el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, en medio del interés por lo que ofrecerá en el enfrentamiento, tras el suceso que hizo que su nombre estuviera presente en el debate arbitral después del último derbi madrileño.

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