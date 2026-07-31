Tras meses de negociaciones estancadas, la directiva del Real Madrid ha puesto la pelota en el tejado de Vinicius Junior con una comunicación oficial y contundente a los agentes del jugador: la oferta sobre la mesa es definitiva y no tiene marcha atrás. O firma ahora o se marcha este verano.

La directiva del Real Madrid, según el diario español "Marca", informó a los representantes del extremo brasileño de que la última oferta de renovación es la "definitiva", y no habrá mejoras económicas ni una nueva ronda de negociaciones.

El mensaje que ha llegado al entorno del jugador es claro y tajante: aceptar las condiciones actuales para asegurar su futuro en el Bernabéu, o el club abrirá la puerta a su venta de inmediato para evitar la pesadilla de que entre en el último año de su contrato y se marche gratis más adelante.

Según reveló el diario, el movimiento decisivo de Valdebebas ha estado impulsado por dos factores principales: primero, el deseo de poner fin a la incertidumbre que rodea el futuro de una de las figuras más importantes del equipo; y segundo, el interés serio del Arsenal por hacerse con los servicios del brasileño, lo que convenció a la directiva de que la situación ya no admitía más espera.

Una línea roja madridista para acabar con las dilaciones

El Real Madrid sigue considerando a Vinicius un "jugador fundamental" y cree que su rendimiento merece una gran recompensa económica, pero el club ha marcado una línea roja innegociable: la estructura salarial del equipo es sagrada, y la directiva no está dispuesta en absoluto a romper la escala de sueldos por ningún jugador, por muy estrella que sea, para preservar el equilibrio del vestuario y la estabilidad económica del club.

Un recambio listo y el escenario del banquillo asoma

El escenario se complica con la inminente llegada del extremo marfileño Diomandé, capaz de jugar en ambas bandas. Un fichaje que dará al entrenador Mourinho un recambio de primer nivel y reducirá la dependencia de Vinicius. Y en caso de que el brasileño rechace renovar y se aferre a quedarse sin resolver su futuro, sentarse en el banquillo la próxima temporada no será una amenaza, sino que se convertirá en una opción deportiva con mucha fuerza.

Entre la espada de la venta y la pared del banquillo, Vinicius Junior se encuentra ante una encrucijada decisiva. El Real Madrid ya ha dicho su última palabra, y la decisión está ahora en manos del jugador y de su agente.