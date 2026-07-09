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Loai Mohamed

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Por culpa de una toalla, un restaurante de comida rápida se burló de los jugadores de Marruecos antes del partido contra Francia

Francia vs Marruecos
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Senegal

El incidente de la final de la Copa Africana de Naciones vuelve a ser noticia

KFC provocó revuelo en redes al burlarse de Marruecos horas antes de su duelo contra Francia en cuartos del Mundial 2026.

Los «Leones del Atlas» buscan revancha tras caer en semifinales de 2022.

Antes del partido, la cuenta oficial de KFC en Francia publicó: «Por razones obvias, hoy no habrá servilletas en nuestros restaurantes».

Según el sitio web francés «Foot Mercato», la publicación generó gran repercusión entre la afición, ya que muchos lo interpretaron como una alusión irónica al incidente ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones de 2025, cuando las cámaras captaron a varios jugadores de la selección marroquí cogiendo la toalla de Édouard Mendy, portero de Senegal, durante el partido.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

La publicación resucitó la imagen, que horas antes del esperado duelo entre Marruecos y Francia generó nuevos comentarios irónicos.

El equipo de Mohamed Wahbi busca hacer historia y llegar de nuevo a semifinales, mientras que Francia, bajo Didier Deschamps, quiere mantener vivas sus opciones de revalidar el título.

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