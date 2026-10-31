El José Mourinho, entrenador del Real Madrid, logró abrir una pequeña grieta en el Barcelona, aunque probablemente ni él mismo esperaba que su influencia fuera de tal magnitud, y tal vez su plan futbolístico no fue más allá de actuar con normalidad, algo que en la mayoría de los casos no resulta negativo dentro del fútbol.

Según el diario español "As", el resultado del Clásico dejó efectos negativos sobre Hansi Flick en muchos aspectos, después de haber vinculado el duelo ante el Paris Saint-Germain con el Clásico, y acabó saliendo derrotado.

A nivel táctico, el Barça perdió su equilibrio ante el Real Madrid, y cuando la derrota por 1-2 quedó confirmada, el técnico alemán volvió a esconderse tras el pretexto de la falta de preparación física y de recuperación de los jugadores.

Pero parece que hay otros asuntos detrás de escena, ya que el miércoles tuvo lugar una comida de grupo para reforzar los lazos entre los integrantes del equipo, y cuando ocurren este tipo de cosas, suele significar que hay cuestiones que necesitan ser debatidas dentro del vestuario.

Y el jueves, la junta directiva del Barcelona sorprendió a todos al incluir una confirmación de su "plena confianza en el equipo y en el cuerpo técnico" dentro de su comunicado de prensa.

Es casi seguro que esta frase no conlleva grandes connotaciones, pero resultó llamativa, aunque llegara en el marco de un elogio al equipo.

En cuanto al viernes, el técnico alemán abrió la puerta a la posibilidad de fichar a un nuevo jugador durante el mercado de invierno de enero, después de que este asunto quedara aplazado desde el verano.

Y todos estos acontecimientos se produjeron en pocos días tras la derrota en el Clásico.

Lamine Yamal tampoco se libró de las críticas, después de que algunas partes le reprocharan viajar a Londres por su cuenta la noche del domingo, en un viaje aparte del viaje oficial que organizó el club la mañana del lunes, y además la peña de aficionados del Barcelona en las gradas fue cerrada de forma temporal.

Además, volvió a primer plano la única queja que los aficionados del Barcelona mantuvieron contra Flick durante sus dos primeros años con el equipo, relacionada con la incapacidad de sus jugadores para controlarse en las situaciones difíciles.

En este sentido, todos recuerdan el partido de vuelta ante el Inter de Milán en semifinales, cuando el Barcelona estaba en una situación ideal tras adelantarse por 3-2, así como la mala gestión del partido de vuelta de cuartos de final ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, cuando el equipo logró lo más difícil y se adelantó por 2-0 durante los primeros 25 minutos.

La actuación de Flick en el último partido resultó desconcertante, pese a que estaba acostumbrado a salir victorioso de las pequeñas crisis que atravesó con el Barcelona, como la crisis del catastrófico noviembre de 2024, así como la derrota por un contundente 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, a la que siguió la derrota ante el Girona.

Todas esas crisis presenciaron acontecimientos similares a lo ocurrido durante la semana actual, desde conversaciones internas y comidas de grupo hasta otros movimientos, y los próximos días revelarán el tamaño de la grieta que Mourinho abrió dentro del Barcelona.